Black Friday online +130% rispetto al 2021

Il Black Friday online cresce progressivamente e quest'anno ha registrato un'impennata nelle vendite con volumi in crescita del +130% rispetto al 2021 e un picco del +879% nelle prime ore del venerdì. Poiché il periodo delle offerte si prolunga per più giorni, dal 21 al 24 novembre il volume di acquisti online è cresciuto del +204% rispetto all'anno passato; mercoledì 23 novembre ha fatto registrare un +233%. A conferma che il modello americano delle offerte programmate piace agli italiani, e che i retailer hanno cavalcato con successo l'opportunità. Sono i dati Klarna, banca europea che fornisce soluzioni di pagamento online.

Categorie più richieste nel Black Friday online

Abbigliamento e calzature, elettronica ed entertainment sono le merceologie più acquistate in rete durante le promozioni del Black Friday in Italia. Il termine di paragone è una giornata media qualunque di shopping in rete.

A dominare nel corso della settimana è stata l'elettronica di consumo, in tutte le fasce d'età della clientela, e in particolare per i primi 4 giorni della settimana Millennials e Gen X hanno acquistato molto i prodotti per bambini (terza e seconda posizione, rispettivamente).

I clienti più attivi online sono stati i Millennials, 52%, seguiti da Gen X e Gen Z.

I valori conteggiati da Shopify

I dati sono quelli dello Shopify Black Friday/Cyber Monday Shopping Index, riferiti ai merchant globali di Shopify e in particolare agli ordini, prodotti aggiunti al carrello e pagine viste.

Le vendite realizzate da venerdì 25 a lunedì 28 novembre sono state pari a 7,5 miliardi di dollari, +19% rispetto al 2021 (+21% a valuta costante), con 52 milioni di consumatori attivi online.

In Italia i clienti sono cresciuti del +29,4% con uno scontrino medio di 83,83 euro a testa (nel 2021 la media calcolata dallo stesso indice era di 76,24 euro). Il carrello medio a livello globale ammonta a 102,10 dollari.

Le città che hanno fatto registrare il maggior numero di ordini sono state Milano, poi Roma e Torino. Le categorie merceologiche preferite, in ordine, sono state abbigliamento e accessori, health&beauty, food&beverage, home&garden, media (eBook, libri, dvd, riviste, musica).

Il mobile prevale sul desktop: il 71% utilizza lo smartphone per fare acquisti. Il dato è in aumento rispetto al 2021, a livello globale la percentuale è del 73%.

Premiato il made in Italy: il 20% degli acquisti di prodotti di imprese italiane è stato effettuato fuori dall'Italia, in particolare Stati Uniti, Francia, Germania. Preferiti dagli stranieri abbigliamento e accessori, health& beauty, home&garden italiani.

Il picco delle vendite per l'Italia è stato registrato alle 18,00 di venerdì 25 novembre. A livello globale, alle 12,01 eastern time con una spesa di 3,5 milioni di dollari.

Fast fashion bene anche nel canale fisico

Il Black Friday per le vie milanesi della moda ha fatto registrare un +13% nelle vendite, secondo i dati di Confcommercio tra 26 e 27 novembre 2022. L'affollamento maggiore si è verificato in corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, via Torino, corso Vercelli e via Belfiore. E nel quadrilatero della moda, anche se le griffe non hanno fatto sconti per il Black Friday. Non solo online, dunque: lo shopping classico attrae ancora molte persone.

Lo scontrino medio è stato di 150/160 euro, per l'abbigliamento ha superato i 200 euro, perché si tende a comprare più di un capo alla volta. In particolare, vendite alte per i capi spalla, con l'arrivo del freddo.