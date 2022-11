Marketplace online: elettronica di consumo top nel Black Friday

Il periodo di sconti che va dall'ultimo venerdì di novembre, il Black Friday (qui le iniziative di alcuni retailer), fino al lunedì successivo, il Cyber Monday, ha premiato sui marketplace online soprattutto la categoria della elettronica di consumo: tablet, tv, schermi, cellulari, elettrodomestici, biciclette elettriche, monopattini, localizzatori Gps e accessori, cui si sono aggiunti quest'anno, tra i prodotti più richiesti, anche i dispositivi di sorveglianza.

Elettronica di consumo e Black Friday, i numeri

I dati sulle vendite sono quelli dell'Osservatorio BrandOn Group, che lavora con oltre 50 marketplace tra i principali player del settore, cui si sommano quelli trattati dalla neoacquisita omologa francese Asd. I marketplace sono il canale digitale nel quale avviene la maggior parte delle vendite online della categoria elettronica di consumo.

Le vendite online sono cresciute del +48% rispetto al 2021, del +68% rispetto al 2020. I prezzi sono aumentati in una forbice che va dal +8% al +13% rispetto al 2021, colpa dell'inflazione e della carenza di materie prime. Al confronto con il 2020 l'aumento è del +15%.

L'osservatorio registra che la corsa dei marketplace a fare magazzino per queste merceologie è partita un paio di mesi prima dell'evento promozionale raggiungendo il picco nelle due settimane prima del Black Friday.

Classifica dei prodotti più acquistati

I più acquistati sono:

-cellulari e smartphone (nel 2021 erano al 9° posto)

-cuffie in ear (come nel 2020 e 2021)

-pile monouso (come nel 2020 e 2021)

-smartwatch (come nel 2020 e 2021)

-dispositivi di videosorveglianza (new entry del 2022, direttamente al 6° posto in classifica)

Le novità delle prime posizioni sono gli smartphone, tornati in auge nel 2022, e gli articoli per la sicurezza, che viene sempre più messa in pratica anche a livello casalingo.