BLU MEDIA GROUP RACCONTA IL SUO NUOVO PUNTO DI VISTA PER LE CAMPAGNE IN STORE.

Blu Media Group è una realtà specializzata nel supportare la comunicazione dei brand presenti nella grande distribuzione verso il consumatore

E' noto ormai da tempo che nell’ultimo miglio si utilizzano strumenti in grado di influenzare le decisioni del consumatore durante la sua esperienza d’acquisto: l’esposizione costante del brand sotto gli occhi del cliente, lo stimolo alla curiosità e l’utilizzo di creatività impattanti e coinvolgenti diventano importanti strumenti per indurre all'acquisto d'impulso. Circa l’89% dei frequentatori, abituali e non, ha dichiarato di essere interessato a questo flusso comunicativo. L’attenzione ai differenti strumenti di comunicazione presenti nei grandi luoghi del retail è piuttosto trasversale e l’efficacia e il buon esito di questo genere di attività dipendono da una serie di circostanze legate a figure di alta professionalità, specializzate nel settore, con un’esperienza consolidata e tangibile. Ci troviamo, dunque, in un sistema la cui dinamicità è unica nel suo genere, ma uno degli aspetti più rilevanti nella scelta del supporto ideale per creare questo processo di condizionamento costante, è dato dall’impatto che la comunicazione ha sull’aumento delle vendite di uno specifico prodotto.

Per saperne di più, abbiamo fatto quattro chiacchiere con i responsabili del successo di Blu Media Group all’interno del canale della grande distribuzione organizzata, con la convinzione che possa essere d’esempio per le nuove necessità del settore.

Nonostante molti marchi importanti abbiano già collaborato con Voi, che cos’è Blu Media Group?

Blu Media Group è una concessionaria che si occupa di pubblicità out of home. La società è nata nel 2020 grazie all'esperienza pluriennale maturata sul mercato pubblicitario dai fondatori e oggi è una delle prime concessionarie per copertura territoriale in Italia. Ci siamo specializzati nelle attività in store e abbiamo già raccolto un’ampia documentazione di case history a testimonianza del nostro operato.

Perché “a New Point of view?”

Perché si tratta di una vera e propria innovazione nel settore. Il nostro è decisamente un nuovo punto di vista rispetto alle altre realtà del settore dell’out of home, un nuovo modo di assistere il cliente nella scelta della miglior strategia per rendere la sua comunicazione il più efficace possibile. A new point of view non è solo il nostro payoff, ma bensì uno stimolo per i nostri clienti ad essere consapevoli dei risultati che potrebbero ottenere grazie ad un approccio nuovo. Siamo dei consulenti del settore, un’interfaccia che porta a identificare i giusti mezzi e ad ottimizzare i risultati in vista degli obiettivi.

Che genere di rapporto nasce con i Vostri clienti?

Nasce un saldo rapporto di fiducia con i nostri clienti. Con dedizione e attenzione siamo riusciti sempre a guidarli nel percorso decisionale, fino ad avvicinarli al mondo dell'out of home e cerchiamo sempre di dare loro le migliori soluzioni possibili. Ad esempio, siamo presenti nella grande distribuzione organizzata con un asset strategico per i brand a scaffale e non solo, che copre l’intero territorio nazionale.

Qual è il vostro ruolo all’interno della grande distribuzione?

Siamo l'unico player pubblicitario presente nelle tre aree della grande distribuzione: parcheggio, galleria e supermercato. Con il nostro assortimento di impianti siamo in grado di intercettare il cliente in qualsiasi momento della sua permanenza all’interno del centro commerciale ed ipermercato.

Quali sono le vostre soluzioni nell’ultimo miglio?

Creare, a seconda delle esigenze del cliente, il circuito ideale per raggiungere il massimo risultato senza nessuna dispersione di budget. Iniziamo a intercettare il consumatore dal parcheggio, grazie alla presenza delle campagne a marchio sulle nostre cornici posizionate in punti strategici dell’area parking. La comunicazione continua, poi, attraverso le personalizzazioni pubblicitarie allestite sui carrelli della spesa fino alla porta d’ingresso del centro commerciale, anch’essa brandizzabile, dove viene accolto da altri impianti che lo accompagnano nel percorso di acquisto. L’advertising, infatti, può essere veicolata lungo le scale mobili, sulle porte degli ascensori, sui totem e anche sugli schemi led digitali presenti nella galleria commerciale. Lo stimolo costante al consumatore può essere amplificato mediante la personalizzazione delle barriere antitaccheggio e al posizionamento dei floor graphics in corrispondenza del prodotto.

Quanto siete in grado di influenzare il consumatore?

Mediamente un italiano su due è influenzato dalla comunicazione durante la sua customer journey, nell’ultimo miglio. Grazie a numerose analisi condotte da istituti di ricerca specializzati su diversi settori merceologici, siamo in grado di affermare quanto il nostro intervento è riuscito ad influenzare la scelta d’acquisto del cliente. Numerosi brand internazionali ci hanno affidato i loro investimenti dopo aver analizzato le rilevazioni ottenute gemellando i dati nei punti vendita nei quali erano attive le nostre campagne con quelli in cui non avevamo nessuno dei nostri mezzi.

Qual è il rapporto tra Blu media group e le agenzie media?

Siamo partner: è stato vincente avvicinarsi alle agenzie in maniera collaborativa e con delle risposte pronte. Il nostro approccio non fa perdere tempo e porta l'agenzia a chiedere direttamente quali soluzioni abbiamo a disposizione sul territorio per ogni genere di cliente (anche per quello più esigente).

Cosa significa essere un partner di Blu Media Group?

Offriamo una piattaforma dedicata che segue tutto il processo di consulenza per la comunicazione del cliente, dal brief iniziale alla reportistica di fine campagna. Studiamo, per ogni tipo di esigenza, la composizione migliore degli strumenti di comunicazione e supportiamo la strategia del cliente fornendo tutta la nostra esperienza per creare un media mix con il fine di ottenere la massima soddisfazione su tutto il territorio nazionale.

In termini di sviluppo, quali sono i vostri programmi per il futuro?

La digitalizzazione.

Sicuramente quella è la direzione verso la quale sta andando il settore e che ci sentiamo in grado di seguire con l’intenzione di rendere la comunicazione durante l’esperienza di spesa ancora più ingaggiante e informativa.

Questa intervista ha raccolto una serie di evidenze per mettere in risalto ciò che avviene all’interno dei centri commerciali e nelle zone di grande passaggio del punto vendita, dove è necessario per il brand mantenere sempre il presidio e una buona visibilità. Il mercato del retail è molto dinamico e noi siamo sempre attenti a valutare le opportunità che ciascun territorio può offrire. Oltre alle grandi città possiamo garantire una copertura su tutta Italia e siamo in continua evoluzione per ampliare l’offerta e per migliorare la suggestione durante l’esperienza di acquisto del consumatore.

