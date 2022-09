Bocconi 12 è la nuova area dedicata alla ristorazione della residenza dell’Università Bocconi, concepita come vera e propria Food Court

Bocconi 12 è la nuova area dedicata alla ristorazione della residenza dell’Università Bocconi, concepita come una vera e propria food court, in grado di garantire un’esperienza di convivialità e di benessere alimentare sostenibile, innovativa anche dal punto di vista tecnologico, in linea con l’identità dell’Università Bocconi. Progettazione e realizzazione sono frutto della partnership fra Università Bocconi e Gruppo Pellegrini, al servizio di studenti, docenti e dipendenti.

“L’obiettivo del progetto è coniugare tutti gli aspetti fondamentali che impattano sul benessere complessivo delle persone -commentaValentina Pellegrini, vice presidente Gruppo Pellegrini- dalla salute alimentare attraverso la qualità e la freschezza delle materie prime con proposte di dieta equilibrata, alla sostenibilità, con il risparmio energetico e l’utilizzo di risorse ecocompatibili, dall’innovazione tecnologica attraverso strumenti digitali e device multimediali per semplificare e velocizzare il servizio fino alla definizione di uno spazio accogliente e confortevole, dal design innovativo e flessibile per creare un ambiente multifunzionale per le esigenze di coworking”.

L’offerta alimentare sarà suddivisa in angoli tematici con preparazione delle pietanze a vista così da coinvolgere i commensali nell’esperienza del pasto. All’interno di ciascuna isola sarà possibile scegliere diversi menu a tema: Fresh & Healthy con pietanze e ingredienti come poke bowl, verdura e frutta di stagione, zuppe, valorizzate dall’utilizzo di un orto idroponico, in sintonia con l’obiettivo di sostenibilità ambientale che ha guidato l’intero progetto; Grill & More con la cottura a vista di carne, pesce e verdure e formaggi ai ferri; Pizza Lab con pizze e focacce preparate e cotte al momento; Italian Style con una proposta ispirata alla dieta mediterranea con materie prime dop e igp, biologiche e a km zero, oltre al Pasta Lab, il laboratorio artigianale di pasta fresca preparata direttamente in loco. L'esperienza alimentare di Bocconi 12 si completa con il Poke Corner, uno spazio per pranzi più veloci e leggeri, e la Caffetteria per un servizio di prime colazioni con pasticceria fresca e torte fatte in casa dagli Chef Pellegrini.