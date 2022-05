Bonduelle torna on air con la nuova campagna

Avviata la nuova campagna adv di Bonduelle con uno spot tv e un'iniziativa digital. Il brand ha inoltre attivato un concorso a premi

Nuovo spot TV multi-soggetto per Bonduelle, curato da Leagas Delaney per interpretare il claim del brand Bonduelle. Il mondo che ci piace. L'obiettivo è di veicolare il messaggio che ribadisce l’impegno di Bonduelle per l'alimentazione e un’agricoltura sempre più sostenibili, mettendo al centro la qualità e la versatilità dei prodotti vegetali. Questo spot intende rafforzare il posizionamento del marchio come brand che accompagna i consumatori nei momenti quotidiani.

Lo spot

La nuova campagna mostra scene di vita quotidiana e di condivisione. Il jingle dello spot tv ha un tono allegro e intende invitare le persone a scoprire mais e piselli in conserva sperimentando l’uso di questi prodotti in ricette nuove e diverse dal solito. Con questa campagna Bonduelle vuole riavvicinare consumatori alla categoria e confermarsi come suo referente principale. Per il canale digital è stata sviluppata una serie di video ricette create dalle famose web star di Chef in Camicia. La campagna sarà online e on air in TV sulle principali emittenti televisive a partire dal 29 maggio per sei settimane.

Il concorso a premi

Il marchio ha inoltre attivato un concorso a premi che sarà attivo fino a luglio che mette in palio abbonamenti a Spotify premium della durata di tre mesi, a cui si può partecipare acquistando almeno due confezioni a scelta tra mais e piselli. Comunicazione e visibilità ad hoc sui maggiori punti vendita della grande distribuzione saranno inoltre garantite con la presenza di materiali di comunicazione e hostess che spiegheranno la meccanica e incentiveranno l'acquisto anche grazie alla distribuzione di gadget ad hoc.