Bonolio a sostegno dei consumatori con l’Olio Novello

Per sostenere il potere d'acquisto dei consumatori, l'azienda Bonolio ha deciso di promuovere l'olio Novello contenendo i propri margini

L'olio novello siciliano Bono arriva sugli scaffali della gdo. Per sostenere il potere d'acquisto dei consumatori, l'azienda Bonolio ha deciso di promuovere l'olio Novello contenendo i propri margini. “Ci sembrava giusto dare un segnale forte e assecondare le esigenze dei clienti di oggi -spiega Carmelo Zagarrì, direttore commerciale e marketing della società Bonolio srl-. Il nostro suggerimento ai retailer, infatti, è di proporre il nostro olio Novello al prezzo di 8,90 euro con promozioni a 7,90 euro. Questo specifico tipo di olio è destinato a rimanere a scaffale per un periodo di tempo che non va oltre il mese e mezzo perché vincolato al momento della molitura”. Con questa referenza, la società siciliana ha ampliato quest'anno la sua presenza. A riguardo Zagarrì aggiunge: “Quest’anno siamo entrati con il Novello in nuove insegne distributive presidiando aree dove non eravamo ancora presenti”.

La campagna 2022

“Quest'anno dal punto di vista qualitativo l'olio è ottimo- sottolinea Salvatore Bono, General Manager Packaged Division di Bonolio srl- perché gli ulivi sono sani e non sono stati intaccati da agenti esterni. Per quel che riguarda la quantità, è certamente sotto la media ma non si può in alcun modo definire scarsa. Le piogge di fine settembre e inizio ottobre hanno dato linfa alle piante salvaguardandone la produzione”.

Il Novello Bono 100% italiano Non Filtrato

L'olio Novello Bono non filtrato, ottenuto dalle prime olive del nuovo raccolto, molite entro 24 ore dalla raccolta, ha caratteristiche distintive: conserva delle note erbacee e fresche, è soggetto a una naturale variazione del suo aspetto velato e nel tempo può lasciare depositi naturali sul fondo. Inoltre ha un color verde opaco con riflessi giallo oro, un odore fresco di oliva con note aromatiche erbacee e di pomodoro verde e un sapore fruttato leggermente piccante, con note fresche di erba.

Il restyling della gamma

Come già raccontato in questo articolo, l'azienda ha recentemente concluso un'operazione di restyling delle proprie linee, affidato all'artista Alice Valenti, che ha assegnato un paladino dell'Opera dei Pupi ad ogni olio della linea Bono, e all'agenzia di comunicazione Industria 01. Nella nuova veste grafica l'olio Novello è rappresentato in etichetta dal giovane e audace guerriero Ideo. Quest'olio è disponibile nella versione antirabbocco in bottiglia da 250 e 500 ml, con tappo meccanico richiudibile da 500 ml e in bottiglia con tappo a vite da un litro.