Cromie tipicamente siciliane caratterizzano l'immagine dello stand che l'azienda Bonolio ha allestito in occasione di TuttoFood 2021, il salone dedicato a produttori e distributori del food and beverage, in programma dal 22 al 26 ottobre a Fiera Milano, Rho (Mi), a cui dedichiamo il nostro #gdoweekreport che potete leggere qui.

L'immagine del brand è, infatti, frutto di un rebranding che ha coinvolto il portfolio di prodotti del brand Bono, dedicato agli oli evo italiani e siciliani certificati, e Qitterra per gli oli evo europei e non europei, per le linee convenzionali e biologiche, dedicate sia al settore retail che all’horeca. L'immagine, disegnata dall'artista Alice Valenti, come raccontato in questo articolo, richiama le immagini dell'Opera dei Pupi.

In particolare, Bonolio ha deciso di valorizzazione, in occasione di Tutto Food, l'olio Novello Non Filtrato nella sua nuova veste legata alla figura del puro e audace guerriero Ideo, proposto sia per il retail che per l'horeca. "Si tratta dell'olio nuovo, ovvero quello ottenuto dalle prime olive del raccolto della stagione, molite entro 24 ore dalla raccolta per trattenere la sua vivace fragranza -spiega Salvatore Bono, co owner e direttore generale Bonolio-. Il colore verde è particolarmente distintivo ed indica specificatamente la fresca molitura. Proponiamo questa referenza per il retail nei formati da 1 litro, da 500 ml con tappo meccanico, da 250 e 500 ml con antirabbocco, e per l'horeca da 250 e 500 ml con antirabbocco. La bottiglia trasparente consente di valorizzare al meglio il prodotto rendendolo totalmente visibile al consumatore".

L'olio Novello

Si tratta di un olio non filtrato ma decantato che conserva delle note erbacee e fresche oltre che il suo caratteristico gusto vivace. Ha un distintivo colore verde opaco con riflessi giallo oro, oltre che un sapore fruttato leggermente piccante.

La gamma presente a Tutto Food

In fiera, Bonolio porterà tutta la sua gamma di prodotti che comprende Specialty con proposte Dop e Igp e Premium dedicato alla Selezione Bono con bottiglie da 500 e 750 ml, Mainstream con bottiglia da 1 litro e la linea economy rappresentata dal brand Qitterra (1 litro). Per l’horeca sono disponibili i formati con dosatore e antirabbocco da 250, 500 e 750 ml. “Il packaging dei nostri oli spicca rispetto al contesto espositivo tradizionale -afferma Carmelo Zagarrì, direttore commerciale e marketing della società Bonolio Sas- perché più gioioso e rappresentativo, con un'immagine che valorizza la provenienza geografica e la straordinaria tradizione culturale della Sicilia. Tutto Food sarà una vetrina importante per presentare anche il nostro Novello agli operatori del settore che avranno modo di assaporare un olio dalla forte personalità, strettamente legato al territorio di coltivazione e produzione”.