Bontà & Benessere: la nuova linea di Loacker

Loacker lancia la gamma di prodotti Bontà & Benessere in due varianti: Loacker Multicereali e Loacker -30% di zuccheri con materie prime selezionate

L'offerta di Loacker si arricchisce di una gamma di prodotti Bontà & Benessere pensata per chi vuole mantenere un corretto stile di vita senza rinunciare al gusto e disponibile in due varianti: Loacker Multicereali e Loacker -30% di zuccheri. La linea è realizzata con materie prime provenienti da filiere controllate e sostenibili, e con ricette prive di aromi aggiunti, edulcoranti, coloranti, conservanti e Ogm. Il gusto Napolitaner, presente nelle due varietà Multicereali e -30% di zuccheri, è realizzato con il 100% di nocciole italiane tostate tra le Alpi direttamente in casa Loacker, mentre il gusto Cremkakao, anch’esso nelle due varietà, è caratterizzato da cacao pregiato e finemente lavorato. Grazie al Sustainable Cocoa Farming Program avviato da Loacker in Ecuador e in Costa D'Avorio, l'azienda punta a incrementare l'impiego di cacao sostenibile nei propri prodotti, supportando allo stesso tempo le famiglie dei lavoratori locali e avviando iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente.

I Loacker Multicereali, nei due gusti Napolitaner e Cremkakao, sono disponibili nei formati 175g, 45g, 45gx12, 45gx25 e 90g, come anche nel formato Quadratini da 110g e 220g. I Loacker -30% di zuccheri sono disponibili nei due gusti Napolitaner e Cremkakao e nei formati 175g, 45g e 45gx25, così come nel formato Quadratini da 110g e 220g. Le confezioni sono state realizzati con carta nel rispetto della natura. I wafer Loacker Multicereali sono caratterizzati da tre cialde realizzate con farine integrali di farro, grano e avena, che racchiudono due strati di crema e sono indicati per uno spuntino nei vari momenti della giornata.