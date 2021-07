Brand green EasyBio da Esselunga: uniti dai valori

Da brand esclusivamente online per l'abbigliamento fair, EasyBio è approdato alla grande distribuzione cominciando dagli scaffali di Esselunga, una scelta prevista dalle strategie di sviluppo già in fase di ideazione del marchio, e che si basa sul principio della condivisione dei valori.

EasyBio da Esselunga nella spesa quotidiana

Nel mondo dell'intimo la distribuzione punta di solito su brand riconosciuti e sulla marca propria, a volte esclusivamente sulla mdd. Quello della moda fair è ormai un trend affermato che coinvolge tutti, soprattutto i giovani, dicono le indagini, ma non solo. A frenare i consumi ci sono due aspetti, sottolinea Marco Mariani, titolare di EasyBio, la semplicità d'acquisto e il prezzo. "Crediamo che la democraticità di distribuzione del prodotto sia un valore. Abbiamo cercato di unire eticità e sostenibilità del prodotto alla possibilità di farne un gesto quotidiano da parte dell'utente finale. Ovvero un prodotto che si potesse acquistare con regolarità, senza particolare sforzo". Facile da trovare, quindi il luogo ideale è il supermercato, ma sostenibile anche nel prezzo, quindi accessibile se non a tutti, a molti, con un piccolo sforzo in più rispetto alla fascia di prezzo del prodotto non bio.

Il brand EasyBio, i canali distributivi

A differenza di molti marchi famosi di abbigliamento che hanno sviluppato una linea bio, EasyBio è un brand che nasce interamente bio, cioè parte dal valore della sostenibilità e tutto il resto viene costruito intorno. Gli articoli sono realizzati con materiali sostenibili e riciclabili, con attenzione (certificata GOTS, OEKO-TEX e GRS) alla filiera, provenienti da cicli di coltivazione biologici, quindi senza chimica, limitando al massimo l'impiego di risorse ambientali. Tutto questo come base però di una produzione che mira a obiettivi "tradizionali", nel senso che l'abbigliamento deve essere prima di tutto bello e comodo, come ci si aspetta in qualsiasi acquisto, e deve essere accessibile nel prezzo, altrimenti cadrebbe l'obiettivo di diffondere il concetto di abbigliamento bio e sostenibile.

La distribuzione di EasyBio sugli scaffali Esselunga è il primo passo per una più ampia distribuzione multicanale, che procede però su strade valoriali, cioè scegliendo i canali per i quali l'abbigliamento fair è coerente con i valori dell'azienda distributrice e dei suoi clienti. "Siamo già online con il nostro eCommerce -spiega Mariani- e ci stiamo approcciando alla gdo che riconosce in sé i nostri valori. Non necessariamente in maniera esclusiva: una gdo che ritiene di dover dare ai propri clienti anche questa opportunità. Siamo anche nei marketplace settoriali, quindi bio e sostenibili, e ci stiamo aprendo al mercato internazionale, a partire dalla Germania e dalla Spagna".