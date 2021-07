Brands Award 2021: i vincitori

Proclamati i vincitori dell'edizione 2021 Brands Award, il premio organizzato da Gdoweek e da Mark Up su dati forniti da Iri.

Nove le categorie di prodotto esaminate: Alimentari Freschi, Alimentari Confezionati, Dolciario, Bevande, Alcolici e Birra, Detergenza e Cura Casa, Detergenza e Cura Tessuti, Igiene & Bellezza e Petfood.

Al vaglio della giuria sia prodotti già esistenti sia nuovi lanci, proposti nei primi mesi dell'anno. I criteri di selezione delle marche sono oggettivi e i prodotti sono stati esaminati da due livelli di giudizio: consumatori e giuria di buyer, category, direttore acquisti della gdo. I vincitori scaturiscono da tre classifiche che indicano i vincitori di categoria e il vincitore assoluto. Il numero 12 di Gdoweek è interamente dedicato al concorso.

I vincitori assoluti

Sul podio dei vincitori assoluti nella categoria brand esistenti:

Nutella Biscuits (Ferrero) Napisan (Reckitt Benckiser) Nutella (Ferrero).

I top brand della categoria lanci:

Finish Powerball Quantum Ultimate (Reckitt Benckiser) Pan di stelle biscocrema (Barilla) e Vernel Fresh Control (Henkel) a pari merito.

Premio retailer: Vecchio Amaro del Capo per i brand esistenti e Kimbo Gusto di Napoli (Kimbo) per i lanci

Premio consumatore: Nutella (Ferrero) per i brand esistenti e Autan Botanicals (Johnson) per i lanci.

New Entry

La sessione new entry è dedicata ai prodotti lanciati nei punti di vendita della distribuzione organizzata da gennaio a maggio 2021, quindi non in gara per i Brands Award.

I vincitori sono: Caffè Borbone cialda monodose compostabile (Caffè Borbone), Cockatil Baladin (Baladin), Valdo Oro puro prosecco rosé doc millesimato, Dimmidisì Juicing Mocktail limited edition (La linea verde), Bioform plus cloro attivo disinfettante per superfici dure (Biochimica), Natura amica anticalcare per macchine da caffè (Zeca), Biophura igienizzante dermocompatibile (Biochimica), Chanteclair Vert ecodetergente lavatrice monodose igienizzante bicarbonato (Real chimica), Vasi d'autore D'Amico collezione limited edition (D'Amico), Omnia botanica (Abc Italia), Nocciolata Crunchy (Rigoni di Asiago), Burrata Nonno Nanni (Latteria Montello), Dimmidisì piatto unico goloso insalatona (La linea verde), La drogheria 1880 mix speziato per gin tonic (Drogheria e Alimentari), Isnardi dal 1908 L'integrale (Pietro Isnardi), Rana Giro d'Italia edizione limitata (Pastificio Rana), De Cecco 7 cereali (De Cecco), Magic pet green (Pet Village), Zerbinati lunch box (Zerbinati), Gialla di Altamura-Semole di grano duro 100% pugliese (Molitoria F.lli Martimucci), N38 Wuber premium selection (Fratelli Beretta), Taralli tradizionali Casa Milo 100% filiera Puglia (Gramm Gruppo Milo), Fiorentini Peanut Butter 100% arachidi (Fiorentini Alimentari), Valgrì sugo bio (Coppola Enterprice), Bisco gelato biologico (Alce nero fresco), Linea Le Allenate (Uovopiù), Citrus-Due limoni (Citrus).

I vincitori per le categorie

Alimentari freschi

Per i brand esistenti: Philadelphia (Mondelez Italia)

Per i prodotti lancio: Vitasnella senza lattosio (Danone)

Alimentari confezionati

Esistenti: Polpa di pomodoro Mutti (Mutti) e a pari merito Tre Marie Croissantarie (Sammontana)

Lancio: Kimbo Gusto di Napoli (Kimbo)

Dolciario

Esistenti: Nutella Biscuits (Ferrero)

Lancio: Gruvi (Sammontana), M&M's (Mars Italia), Pan di Stelle Biscocrema (Barilla) pari merito

Bevande analcoliche

Esistenti: Acqua San Benedetto linea eco green (San Benedetto)

Lancio: Red Bull zero (Red Bull)

Alcolici e birre

Esistenti: Ichnusa non filtrata (Heineken)

Lancio: Ceres unfiltered (Ceres)

Detergenza cura casa

Esistenti: Fairy (Procter&gamble)

Lancio: Finish Powerball Quantum Ulitmate (Reckitt Benckiser)

Detergenza e cura tessuti

Esistenti: Napisan (Reckitt Benckiser)

Lancio: Vernel fresh control (Henkel)

Igiene e bellezza

Esistenti: Igiene+ gel detergente mani igienizzante (Sodico)

Lancio: Bioxcare gel mani detergente igienizzante (Euthalia Cosmetics)

Petfood

Esistenti: Special dog excellnece secco cane (Monge)

Lancio: Gourmet gold intrecci di gusto umido gatto (Nestlé Purina)

Di seguito alcuni momenti della premiazione