Brands Award 2023 – Al via le candidature per le New Entry!

E’ con piacere che la invitiamo a inserire il/i prodotto/i per il "PREMIO NEW ENTRY 2023", premio speciale di Brands Award per i prodotti lanciati nei punti di vendita della Distribuzione Organizzata dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 e quindi non in gara per il Brands Award.

Brands Award è il premio alle migliori marche del largo consumo, promosso da GDOWEEK e MARK UP, testate di New Business Media, Gruppo Tecniche Nuove.

Il vincitore verrà decretato attraverso un sondaggio web, sul sito www.gdoweek.it, all’interno della sezione Brands Award, aperto ai manager dell'industria e della distribuzione.

E' possibile candidare i prodotti fino al 15 maggio 2023.