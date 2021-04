Si amplia la presenza dell'insegna fai date sul territorio italiano con un'apertura a Monfalcone (Go), in via Arrigo Boito, su un'area di 1.300 mq. Con questa struttura la rete di Brico io raggiunge quota 78 negozi a gestione diretta e 30 in affiliazione.

La struttura dispone di un assortimento con oltre 25.000 articoli dedicati ai reparti tradizionali e tecnici del “fai da te” affiancati dai corner specializzati con uno spazio riservato al promozionale all’ingresso.

Come di consueto sono presenti i reparti di

ferramenta

utensileria elettrica e manuale

scaffali

decorazione

arredo bagno e accessori

idraulica

vernici e colle

legno

giardinaggio

elettricità e illuminazione

casa

autoaccessori.

Brico io Monfalcone 1 di 9

A ciò si aggiungono i corner dedicati all'Outlet del Kasalingo con i mondi del tessile, dell’elettrodomestico, del guardaroba, della cottura e della tavola, l'X Auto con un assortimento di accessori per auto, moto e bici, e i vari servizi tra cui il tintometro per la preparazione di pitture e smalti del colore desiderato, il taglio legno su misura, la duplicazione chiavi e telecomandi, le targhe personalizzate, i timbri, l'estensione della garanzia con Garanzia3, la riparazione e la protezione di smartphone e tablet.

Questo store funge anche da punto di ritiro per lo shop on line sul sito dedicati dell'insegna. Inoltre è stato attivato il servizio WhatsApp Brico io per avere informazioni, novità e promozioni relative al punto di vendita.

La ristrutturazione dello store Brico io di Riccione

Nell'ambito di un percorso di rinnovamento e ampliamento della rete, Brico io ha effettuato il restyling del locale di Riccione che ha permesso di riposizionare i corner dedicati al mondo della casa, della persona e degli animali sul lato destro, di introdurre lo spazio per Switch on, dedicato all’elettrodomestico e all’elettronica di consumo, il nuovo shop in shop di recente introduzione come raccontato in questo articolo. In questo spazio è stato predisposto un totem dove accedere all’assortimento completo, composto da circa 7.000 articoli, ordinabili con consegna in negozio.

Brico io Riccione 1 di 9