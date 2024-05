Brisigotti (Coop Italia) Immaginare una sfida e non spaventarsi

I temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale pongono nuove sfide ai manager delle aziende del futuro

Alla domanda su come sarà l'impresa del futuro, il tema portante de Linkontro 2024, Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia dice "Non so rispondere ma posso sforzarmi a pensare come fare per impegnarci ad andare nel futuro. Certo, anche l'ultimo intervento (di Amalia Ercoli Finzi ndr) che abbiamo sentito stamattina porta l'attenzione sulla curiosità e la capacità di non accontentarsi mai e di voler esplorare continuamente nuove frontiere".

In queste giornate i temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale "pongono le domande sul futuro e aprono tanti interrogativi poi ai manager delle aziende, ma il senso della sfida è che ci aiuterà a interpretare meglio il futuro. Immaginare una sfida e non spaventarsi. Bisogna impegnarsi ogni giorno a migliorare quello che si è fatto".