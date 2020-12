Buoni e salutari. Sono i legumi fonte di iodio della nuova linea Le Conserve della Nonna

Nell’ultimo anno la linea di legumi de Le Conserve della Nonna, prodotti da sempre caratterizzati da un alto contenuto proteico, si è arricchita di un ulteriore valore aggiunto: un pizzico di sale iodato protetto PRESAL® altamente assimilabile e dalle indubbie proprietà benefiche per l’organismo. Una novità che è frutto della collaborazione con Caber, azienda bolognese specializzata dal 1968 nella produzione d’insaporitori.

L’importanza di questa scelta: le proprietà dello iodio

In natura gli alimenti più ricchi di iodio sono i pesci di mare e i crostacei. Anche le uova, il latte e la carne ne contengono quantità importanti. Tuttavia la quantità assunta attraverso questi alimenti non è mai sufficiente a garantirne l’adeguato apporto giornaliero. Tale condizione di insufficienza determina in tutto il mondo un grave problema di salute pubblica e vede in Italia, secondo i dati dell’ISS, 6 milioni di persone colpite da patologie legate alla carenza iodica. Da qui nasce l’impegno de Le Conserve della Nonna nell’abbracciare la problematica, proponendo ai propri clienti, in linea con gli obietti primari sanciti da OMS e FAO in tema di carenza iodica, un prodotto dall’alto contenuto salutare. Lo iodio, infatti, è un componente essenziale per il buon funzionamento della tiroide e contribuisce alla normale crescita dei bambini, al corretto sviluppo del sistema nervoso e alla regolazione di numerosi processi metabolici dell’organismo.

La linea di legumi de Le Conserve della Nonna

Le referenze che compongono la linea di legumi de Le Conserve della Nonna sono il risultato della ricerca e della selezione delle migliori varietà del mondo e si caratterizzano per ricette semplici e gustose, ideali per un’alimentazione sana, naturale ed equilibrata. Ci sono i Legumi Semplici – di prima qualità, conservati al naturale e senza conservanti, perfetti per minestre, zuppe o per arricchire gustose insalate. A questi si aggiungono i Legumi Ricettati, referenze tipiche della tradizione italiana, pronte all’uso per un piatto completo e gustoso.

Una linea di legumi con ingredienti 100% naturali, senza aromi, conservanti e coloranti e ora ulteriormente impreziosita grazie alla presenza del sale iodato protetto PRESAL®, fonte di iodio garantita, capace di resistere, senza disperdersi, alle cotture in forno, in padella, in fritture e nell’acqua di bollitura della pasta.

