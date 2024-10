Burger King ha superato quota 90 ristoranti diretti con l'apertura del locale a Tradate (Va). Superficie di oltre 400 mq, con 126 posti a sedere all'interno

Burger King ha aperto a Tradate (Va), in via Cesare Beccaria 35, un nuovo ristorante, il terzo di proprietà diretta in provincia di Varese e il 91° in Italia. Il locale impiega 25 dipendenti, si sviluppa su una superficie di 414 mq, con 126 posti a sedere interni e 12 esterni e offre i servizi disponibili nei Burger King, tra cui un’area giochi Play King interna ed esterna, pensata appositamente per il divertimento dei più piccoli e in cui sarà possibile festeggiare i compleanni. È previsto il wi-fi gratuito e il servizio di consegna a domicilio. Il nuovo store è dotato anche di due finestre per il servizio drive.

All’interno del ristorante è possibile ordinare attraverso diverse modalità, tradizionali o digitali: anche dal tavolo tramite un QR code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria. Qualunque sia la modalità, a ogni ordine si accumulano corone e gemme su Be The King, il programma fedeltà di Burger King. È inoltre disponibile il nuovo servizio al tavolo.

Prosegue quindi anche nel 2024, in continuità con lo scorso anno, la crescita della catena su tutto il territorio italiano, dove Burger King ha 275 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023.