Burger King sarà al fianco di Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) per il più importante evento di di inline freestyle al mondo

Burger King sarà al fianco di Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) per il più importante evento di livello internazionale di inline freestyle al mondo. Già partner ufficiale di HBC nella manifestazione di Milano tenutasi a giugno, Burger King conferma il suo sostegno alla federazione italiana anche in occasione dell’evento più importante per gli sport su rotelle, i World Skate Games, che per la quarta edizione arrivano per la prima volta in Italia, a Roma. È proprio la Capitale ad ospitare i Mondiali dello Skate, una manifestazione all’insegna delle discipline rotellistiche: 12 sport praticati su rotelle per un festival all'insegna dello sport e dell'intrattenimento.

Burger King sarà presente come partner presso la Terrazza del Pincio, al fianco della federazione italiana per sostenere le acrobazie dei giovani atleti.