Burgez presenta un nuovo "panino" ricostituente (il Rehab) e annuncia il piano di sviluppo 2023: previste 10 nuove aperture nel 2023

Sembra strano, ma è la prima volta che Burgez, la catena di hamburger fondata dal pesarese (di Fano, per la precisione) Simone Ciaruffoli con Martina Valentini e il supporto economico del fratello Andrea Ciaruffoli, si dota di ufficio stampa. Ma come: un'insegna che potrebbe dare lezioni di marketing irriverente, anti-mainstream, al limite dell'autolesionismo di prodotto (vi ricordate i poster sui tram con la scritta a caratteri cubitali "Burgez è il più schifoso del mondo"?) ha aspettato fino ad oggi? Meglio tardi che mai. Il pretesto per l'incontro con i giornalisti, credo il primo, nel Burgez (assai piccolino) di corso Como, è la presentazione del nuovo panino Rehab, ideato per contrastare i postumi da dopo sbornia (hangover). Non è un panino con hamburger classico, è più un sandwich, saporito, piccante, con cheddar cream, cetriolini, cipolla, crispy bacon, jalapeño, senape e ketchup: sarà disponibile in tutti i 20 Burgez italiani, da Torino a Napoli passando per Milano e Roma.

Rehab rappresenta “un metodo rapido ed efficace per combattere velocemente i sintomi della sbornia in 30-60 minuti. Il nostro trattamento ti aiuta ad espellere le tossine, a ripristinare i nutrienti persi durante una notte di bevute pesanti e purifica il tuo sistema”. Si legge così testualmente, in italiano e in inglese, sul fronte e sul retro della scatola rettangolare di colore nero in cui viene riposto il panino. Nella parte superiore, per essere sicuri di non sbagliare, spicca una grande scritta bianca con il nome Rehab, dove la B finale riproduce quella distintiva del logo Burgez; ai due lati, due croci rosse, a sottolineare il contenuto medicamentoso della scatola, con una foto simile a quella della famosissima valigetta di Pulp Fiction della campagna social teaser che precede il lancio del nuovo panino.

Oltre agli 8 punti di vendita aperti a Milano, Burgez è a Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Roma, Torino, e prevede di aprirne altri 10 nel 2023, quasi tutti a Roma, tranne 2 a Milano e il secondo a Torino.

Per conoscere l'originale storia di Burgez vi consiglio di leggere il libro di Simone Ciaruffoli (Il Vangelo secondo Burgez, Mondadori) che è oltretutto divertente e scritto bene, e per una sintesi preliminare la nostra recensione.