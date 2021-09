Cadoro sotto i riflettori alla Mostra del Cinema di Venezia

In occasione della 78sima Mostra del Cinema di Venezia, Cadoro sottolinea l'impegno per la cultura e per la crescita del territorio. Il brand è sponsor unico della fascia informativa quotidiana in diretta dal Lido sul canale televisivo Antenna 3 (Gruppo Media Nordest) e tra i sostenitori degli eventi in corso nello Spazio Regione Veneto – Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior.

“La crescita di un Paese passa anche attraverso la condivisione di esperienze culturali, e questo difficile periodo ce lo ha dimostrato -si legge in una nota dell’azienda-. Inoltre nello Spazio Regione Veneto – Veneto Film Commission vengono presentate iniziative che coinvolgono tutti gli aspetti della vita sociale ed economica del territorio, andando dalla produzione audiovisiva come volano turistico alla formazione delle nuove generazioni, dalla presentazione di iniziative internazionali al coinvolgimento delle istituzioni pubbliche italiane in progetti cinematografici su temi di valore come la salute, l’ambiente, i diritti umani".

Questo spazio ospita attori come Vittoria Puccini e Alessandro Roia, che presenteranno in anteprima assoluta la fiction di Rai 1 Non mi lasciare, il regista Giorgio Diritti, pluripremiato per il suo film su Ligabue Volevo nascondermi, Matteo Strukul, autore della saga letteraria I Medici, Renato Casaro, artista che ha fatto la storia della cartellonistica cinematografica mondiale, Jo Squillo, cantante e attivista per i diritti delle donne, Donato Carrisi, scrittore e regista dei film tratti dai suoi romanzi La ragazza nella nebbia e L’uomo del labirinto.