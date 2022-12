Caffè Borbone cresce in GDO

Caffè Borbone, tra le aziende più importanti d’Italia per la torrefazione, produzione e commercializzazione di caffè e nelle primissime posizioni sul mercato del monoporzionato, continua a crescere.

Ottime sono le performance in GDO, canale in cui registra tassi di sviluppo superiori alla media con un incremento del 36.7% YTD, rispetto ad una crescita del segmento monoporzionato del 9% (dati Nielsen al 30/10/22)[1]. Grazie a questi ottimi risultati conseguiti a settembre, l’azienda sale al secondo posto nella classifica delle vendite di caffè porzionato in GDO, superando per la prima volta Nestlé.

Uno scenario decisamente positivo che conferma la leadership di Caffè Borbone nel mercato del “compatibile”, segmento presidiato con i sistemi più diffusi. In particolar modo, l’azienda risulta essere leader assoluta nel comparto delle cialde in Distribuzione Moderna sia in termini di quota val. % sia di vendite a Valore in mil di Euro, sempre secondo Nielsen.

L’impegno per l’eccellenza, il rispetto della tradizione e per la natura sono i valori che hanno reso Caffè Borbone uno dei brand più apprezzati in pochissimo tempo, anche per la capacità di saper rispondere in modo tempestivo ai continui cambiamenti del mercato e all’evoluzione della domanda, puntando sin da subito sull’innovazione con un’offerta variegata di miscele e formati ad hoc, decisiva per lo sviluppo del canale GDO. Infatti, proprio in linea con il trend che vede il consumatore sempre più orientato a sperimentare nuovi sapori e a conoscere l’origine e la natura delle materie prime, si innesta il lancio in GDO delle nuove capsule compatibili con macchine a marchio Nespresso®*.

Le capsule, in alluminio, garantiscono la magia di un caffè intenso, cremoso. Magia esaltata dalle nuove miscele, che nascono dalla selezione delle migliori qualità di Arabica e Robusta e che, attraverso i ricercati blend, interpretano i diversi modi di gustare l'espresso in Italia. Rotonda è l’incontro armonico tra Arabica brasiliano e Robusta asiatici e africani, il bilanciamento perfetto tra aroma e corpo che esalta l’espressione del vero espresso napoletano. Vivace è la selezione delle migliori qualità di Robusta africani e asiatici, sapientemente incrociate per esaltarne il carattere deciso e vivace. La tostatura scura e la persistenza pronunciata regalano al palato tutti i sapori del sud. Armonia è l’incontro tra Arabica brasiliani e centroamericani, stemperati da Robusta asiatici e africani, per un equilibrio perfetto. La miscela è morbida, ma mai troppo acida, dal corpo marcato e inaspettato.

Alla ricerca di nuove esperienze gustative e alla curiosità su origine e materie prime, si aggiunge l’attenzione da parte dei consumatori per la sostenibilità ambientale. Una tematica molto cara all’azienda napoletana che, sempre alla ricerca di soluzioni innovative e attente all’ambiente, lancia in GDO la capsula compostabile compatibile con macchine a marchio Lavazza®* A Modo Mio®* Miscela Nobile. La capsula in biopolimero è realizzata attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità. Il top in carta filtro consente, inoltre, un’estrazione naturale del caffè, garantendo un espresso “green”, a prova di bar.

Caffè Borbone è tra le principali aziende italiane attive nel business della torrefazione occupa, nel consumo del caffè porzionato, una delle primissime posizioni sul mercato. Nel 2018 entra nel capitale sociale Italmobiliare, la più grande "investment holding" italiana, con il 60% delle quote mentre il 40% è rimasto al fondatore Massimo Renda. L’azienda rappresenta un caso di crescita straordinario, anche grazie alla dedizione nel campo Ricerca & Sviluppo, un costante impegno che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi come la cialda compostabile 100% amica della natura, dall’incarto totalmente riciclabile nella raccolta della carta e la capsula compostabile, referenze che hanno conquistato i consumatori, sempre più attenti all’ambiente.

*Nespresso® e *Nescafé® *Dolce Gusto® sono marchi registrati di Societè des Produits Nestlè® S.A. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè® S.A. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Nespresso® – Nescafé® Dolce Gusto®.

*Lavazza ®, *A Modo Mio ®, *Lavazza A Modo Mio ®, *Espresso Point ® e *Lavazza Espresso Point ® sono marchi di proprietà di Luigi Lavazza S.p.A. ®.

Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Luigi Lavazza S.p.A.®.

La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Lavazza ® Espresso Point ® – Lavazza ® A Modo Mio ®.

[1] Fonte Nielsen. Perimetro distribuzione moderna, prodotto mono porzionato, quota mensile a valore settembre 2022.