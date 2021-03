Caffè Borbone: la cialda compostabile 100% sostenibile

Nel rispetto dell'ambiente e dell'impegno intrapreso nell'ottica di sostenibilità, Caffè Borbone propone la cialda compostabile con incarto riciclabile 100% perché realizzato prevalentemente in carta, il più nobile dei materiali dal punto di vista ecologico. Il prodotto, eletto Prodotto dell'Anno 2021 con menzione speciale alla sostenibilità, ha il filtro in carta, che rende la cialda smaltibile nell'umido e quindi compostabile, certificata Cic (Consorzio Italiano Compostatori), e la scatola in cartone che prevede la certificazione Fsc (il marchio della gestione forestale responsabile). A ciò si aggiunge l'utilizzo di un incarto primario, riciclabile nel contenitore della carta, certificato Aticelca (associazione dei tecnici cartari italiani).

“Questo nuovo riconoscimento non può che riempirmi di gioia e spingermi a pensare che la direzione intrapresa dall'azienda sia quella giusta -afferma Massimo Renda, presidente esecutivo di Caffè Borbone-. Per noi l'impatto ambientale è importantissimo: siamo di fronte a un percorso che si innesta perfettamente nella nostra filosofia, la quale pone sempre al centro qualità, tradizione e origini. Essere sensibili ai temi che riguardano la sostenibilità non deve essere inteso come una scelta ma come un naturale presupposto di chi ha la responsabilità di “fare impresa” perché è l’espressione del rispetto rivolto alle generazioni presenti e future”.