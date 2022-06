Caffè Borbone lancia il caffè porzionato con kit accessori green

L'offerta di Caffè Borbone si amplia e potenzia con soluzioni pret- a- porter come la scatola da 50 pezzi e accessori plastic free

Entrano nel mercato della gdo le confezioni di caffè porzionato di Caffè Borbone con un kit di accessori ecologico perché plastic free con 50 bicchieri in carta 100% riciclabili, resistenti alle alte temperature, caratteristica che preserva la bontà del caffè; 50 bustine di zucchero dall’involucro anch’esso in carta, quindi, riciclabile, e palette, confezionate singolarmente e realizzate in legno naturale di betulla, compostabile e smaltibile nell’umido. Le scatole contengono 50 pezzi per cialde, capsule compatibili con le macchine Nespresso e capsule compatibili con le macchine Lavazza a Modo Mio. Inoltre, il packaging esterno in cartone è certificato FSC, il marchio della gestione forestale responsabile. Questo formato è stato pensato come scorta per le vacanze, comodo e pratico da poter portare anche fuori casa con soluzioni nel rispetto dell'ambiente.