Calamore è un nuovo format di ristorazione ispirato a un'idea di gastronomia pop che apre il 29 maggio nella piazzetta di Capri (via Acquaviva 2). Non è un fast food né un ristorante: si definisce un locale che propone piatti di mare con un concept contemporaneo, mantenendo le radici nella storia della cucina popolare italiana. La parola chiave di questo progetto è “Genuinità”! sottolinea uno dei soci, il cantante Stash. L’obiettivo è proporre un'alternativa al classico ristorante di pesce. Ideale per una pausa pranzo veloce, ma al contempo sana, per un pasto comodo e facile da gustare anche in modalità prêt a manger per le vie di Capri, cercando di vivere un’esperienza verace con gusto.

Panini, cuoppi, sfizi e storie di mare, sono i piatti principali del menu Calamore. Il locale sarà aperto tutti i giorni. Ma com'è nato Calamore? In una pausa pranzo durante il tour estivo dei The Kolors, il cantante Stash scelse casualmente di fermarsi a mangiare a Le Frit C’est Chic, catena di gastronomia di mare (di origine abruzzese) della famiglia Verí-D’Alessandro con 7 locali in tutta Italia; e s'innamora del format: da qui il desiderio di portare quest’idea di “gastronomia-pop” nella sua costiera. L’idea prende corpo velocemente, grazie al rapporto amicale instauratosi subito tra Stash e Manuel D’Alessandro, i due soci di questa nuova avventura nella ristorazione. Non abbiamo ancora dettagli, ma Manuel sarà il partner-fornitore, lo specialista del prodotto ittico che potrebbe costituire la base per un futuro (adesso è prematuro) progetto di franchising.