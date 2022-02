Calliope propone la capsule collection dedicata a Barbie

Barbie è diventata protagonista di una speciale capsule collection spring summer firmata Calliope (Gruppo Teddy). La collezione è inserita all’interno della linea Day Off caratterizzata da uno stile casual e rispecchia anche il trend di revival-nostalgia che attraversa negli ultimi anni tutto il sistema moda. La capsule collection è composta da una tuta due pezzi, costituita da pantaloni wide leg in felpa con tasche alla francese, maniche a taglio vivo, vita alta con coulisse e decorata dalla stampa all over del logo Barbie; quest’ultimo è protagonista anche della felpa cropped abbinata al pantalone, con girocollo e fondo a taglio vivo.

Disponibili anche i capi evergreen come la t shirt a manica lunga dalla vestibilità aderente, con fondo e polsi dalle cuciture overlock a contrasto, in tulle con stampa logo Barbie all over; una t-shirt cropped girocollo in cotone, a maniche corte personalizzata con stampa fotografica di Barbie, dalla vestibilità morbida. Inoltre è presente uno speciale body dal tessuto elasticizzato con spalline decorato dalla stampa del logo Barbie sul davanti e dettaglio stampa fotografica Barbie anche sul dietro. Chiudono la speciale capsule collection un modello di Jeans mom fit, 5 tasche, taglio culotte e lavaggio two tones. Vanno ad aggiungersi alla collezione una serie di accessori moda creati per completare il look primaverile. La collezione soddisfa le diverse fisicità delle consumatrici.

“La mia filosofia è sempre stata quella che attraverso Barbie le bambine potessero immaginare di essere tutto ciò che desideravano. Con Barbie ogni donna ha sempre saputo di avere infinite possibilità di scelta” spiega l'imprenditrice Ruth Handler.