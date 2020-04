Calliope (Gruppo Teddy): sui social media un progetto di digital activation

La campagna Cambiamoci per non cambiare mai, progettata e realizzata da Accenture Interactive, è per l'insegna Calliope (Gruppo Teddy) “un inno alla capacità tutta italiana di continuare a essere sé stessi e di sentirsi vivi, giorno dopo giorno”.

Questa campagna nasce, come spiega la creative director Cristiana Tadei, con obiettivi specifici: “Siamo un’azienda che sta vivendo tutte le difficoltà che stanno attraversando le imprese in questo periodo: dall’impossibilità di essere fisicamente insieme nei nostri uffici, fino alla chiusura dei negozi e una grande attesa per ripartire nelle modalità che ci saranno date. Ci siamo chiesti come poter stare al fianco dei nostri clienti e condividere la vitalità e l’energia con cui stiamo affrontando questo periodo”. La risposta a questo quesito è l'espressione di un sentimento comune. “Abbiamo capito che il contributo che potevamo dare in questo momento era di far emergere tutte le piccole gioie del quotidiano, quella tenaciaitaliana e il gusto per le cose belle che sono nel nostro dna, anche in questi giorni di isolamento a cui siamo costretti” aggiunge Cristiana Tadei.

Il video hero, che vede personaggi diversi prepararsi di tutto punto semplicemente per mettersi a tavola o per collegarsi in video call con familiari o colleghi, sintetizza questo sentimento che vuol inviare ai consumatori un messaggio esplicito: cambiarsi fuori per non farsi cambiare dentro. Attraverso gli hashtag #EverydayMe e #EverydayCalliope si invitano le persone a condividere il proprio outfit del giorno in alcune circostanze della nuova vita quotidiana in cui siamo tutti immersi. Per ogni contenuto condiviso con l’hashtag #EverydayMe, Calliope donerà materiale sanitario agli Ospedali dell’Emilia- Romagna.

Tre professionisti del settore hanno curato la regia: Luca Lucini, Mauro Russo e Fabrizio Conte coinvolgendo le loro famiglie sul set all'interno delle proprie abitazioni.