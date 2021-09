Callipo 1913: primo store monomarca a Roma (il terzo della rete)

Il brand conquista Roma con un primo store monomarca che consente all'insegna di varcare i confini calabresi dove sono attivi due punti di vendita, uno a Cosenza aperto nel 2017, l'altro a Reggio Calabria inaugurato nel 2019. Callipo 1913 apre a Roma un flagship store, in via Cola di Rienzo, in un ambiente di 75 mq, realizzato in collaborazione con lo Studio Leonori Architetti, dove scoprire il mondo Callipo e i sapori tipici della Calabria. L'offerta comprende oltre 200 referenze tra cui le conserve ittiche, la linea Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli e tanti prodotti tipici del territorio, una selezione di referenze della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. A completare l’esperienza di acquisto anche una selezione di etichette di vini e birre artigianali calabresi.

Il concept valorizza il racconto di una storia che arriva dal mare esaltando la tradizione ultra centenaria nella lavorazione del tonno. Risalta inoltre la sensibilità ambientalistica dell'azienda attraverso elementi espositivi, coreografici e di comunicazione. Lo store è dotato anche di alcune opere d’arte di Stefano Pilato con alcuni pezzi della

collezione Pesci realizzati con materiali di recupero. L’anima sostenibile si ritrova anche

negli arredi realizzati con il recupero del pregiato legno delle Briccole di Venezia, pali di

rovere che nei canali lagunari sono utilizzati per segnalare le vie d’acqua e le maree alle

imbarcazioni. Lo store effettua consegna a domicilio e spedizione in tutta Italia.

La scelta della location non è casuale. Proprio in quella via nacque la collaborazione con la

nota gastronomia romana Franchi che negli anni '70 allestì una scenografica vetrina natalizia con i prodotti del marchio calabrese. "Da lì -racconta Pippo Callipo, amministratore unico della Giacinto Callipo Conserve Alimentari- partì una fattiva collaborazione con un rappresentante della zona, fraterno amico di Pietro Franchi, che ci permise di far apprezzare le nostre specialità nella capitale e di instaurare una proficua relazione. Con questo store siamo di nuovo nella via storica che ha segnato l’uscita di Callipo dai confini calabresi, ieri come oggi”.

Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia, aggiunge: “L’apertura dello store Callipo 1913 a Roma è per noi una grande soddisfazione perché ci permette di creare, fuori dai confini regionali, uno spazio dedicato in cui raccontare, direttamente ai nostri clienti, le nostre storie di mare e la nostra passione per i prodotti buoni e di qualità. Lo Store Callipo 1913 vuole essere il classico negozio “sotto casa”, dove si viene accolti con familiarità e dove i prodotti diventano ambasciatori delle eccellenze di un territorio, nel nostro caso la Calabria".