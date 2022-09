Calzedonia acquista l’80% di Antonio Marras

Con Calzedonia lo stilista sardo Antonio Marras continuerà a lavorare sulla creazione e la realizzazione di abiti e accessori in linea con la propria arte

Il Gruppo Calzedonia e Antonio Marras hanno siglato un accordo per l’ingresso del gruppo veronese nel capitale della Antonio Marras Srl. È previsto l’acquisto da parte di Calzedonia dell’80% della Antonio Marras unitamente a investimenti in ottica di rilancio del marchio. Lo stilista sardo continuerà a occuparsi delle creazioni e delle realizzazioni di abiti, accessori e complementi d’arredo in linea con la sua firma stilistica. “Sono felice di aver concluso questo accordo con Sandro Veronesi -ha commentato Antonio Marras-. Finalmente mi potrò dedicare esclusivamente all’aspetto creativo certo che al mio fianco ci sono professionisti di altissimo spessore che mi accompagneranno in questa nuova avventura”.

Il retail di Calzedonia e l'arte di Antonio Marras

L’accordo tra le due realtà prevede che Calzedonia metta a disposizione la propria esperienza nel retail e nella produzione e la propria forza finanziaria, al fine di sviluppare le potenzialità di Antonio Marras. “Questo accordo rappresenta l’ingresso del nostro gruppo in un mondo di alta esclusività e creatività per noi nuovo e quindi da affrontare con prudenza e rispetto -spiega Sandro Veronesi, presidente del Gruppo Calzedonia-. Siamo però convinti che l’arte e l’intuito di Antonio Marras supportati dalla nostra organizzazione, possano dare ottimi frutti”.

I numeri

Il Gruppo Calzedonia ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,5 miliardi di euro, in aumento del 29,1% rispetto al 2020 e del 3,9% in relazione al 2019, superando i livelli pre-pandemia. La strategia aziendale si è sempre più appoggiata sul canale online, con recenti investimenti in tecnologia e digital con l’obiettivo di creare un’infrastruttura omnicanale che unisca le potenzialità dell’eCommerce con quelle del punto di vendita fisico.