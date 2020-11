Camicissima: secondo punto di vendita in Vietnam

Il piano di sviluppo internazionale dell'insegna Camicissima prosegue a ritmo serrato. Dopo l'accordo siglato per il potenziamento nel mercato russo, come raccontato in questo articolo, la catena si espande in Oriente con una nuova apertura nel centro di Ho Chi Minh, città considerata da molti come il cuore pulsante del Vietnam moderno.

Il negozio, che occupa un'area di 74 mq di superficie e si trova all'interno del Van Hanh Mall, raddoppia la presenza del brand nel Paese con questa seconda struttura dopo il negozio al Crescent Mall, inaugurato a gennaio 2019.

L'offerta spazia dalle collezioni di camicie a proposte total look pensate per un’esperienza di shopping modellata in base a gusti e cultura asiatici.

Le aperture all’interno dei centri commerciali rappresentano uno dei punti cardine del progetto di internazionalizzazione del brand nei mercati in cui questo modello distributivo è preponderante. Il Vietnam risponde a questo modello perché rappresenta un Paese in forte sviluppo, in grado di offrire grandi possibilità in ambito retail.