Cantiere Hambirreria apre un nuovo spazio a Milano (oltre 500 mq) in corso Garibaldi: un luogo che unisce anche intrattenimento e convivialità

Dopo l’Hambirstore di Milano inaugurato nel 2022, Cantiere Hambirreria, il locale che mixa i sapori della Puglia, la passione per gli hamburger italiani e americani e la cultura birraria, si sviluppa con l’apertura di uno nuovo spazio a Milano (oltre 500 mq) in corso Garibaldi 104. Il format dallo stile old industrial, nato nel 2017 a Lecce, per iniziativa dei fratelli Daniele e Andrea Vetrugno, è diventato un brand capace di attrarre oltre 30.000 persone ogni mese nei suoi 3 locali a Lecce, New York e Milano.

Il nuovo spazio si sviluppa in tre aree distinte: un ampio dehors per chi desidera immergersi nell'atmosfera urbana, una sala sotterranea e una al piano terra con affaccio su corso Garibaldi. La proposta gastronomica esalta le creazioni culinarie tipiche del Cantiere, come la linea di hamburger fatti in casa con pane artigianale, ispirati ai sapori degli Stati Uniti, e quella dedicata agli ingredienti italiani d’eccellenza, con salumi igp e formaggi dop. A completare l’offerta, una selezione di birre provenienti da ogni angolo del mondo, con la possibilità di spillarle direttamente al tavolo. Come a Lecce, anche a Milano il Cantiere avrà il suo angolo gintonicheria, con oltre 250 gin internazionali, per esplorare un universo di aromi e botaniche.

“Siamo profondamente orgogliosi di come il Cantiere sia cresciuto in questi anni, diventando una tappa fissa per gli amanti della carne di qualità e della birra artigianale, ma anche per chi cerca un’esperienza autentica e immersiva -commenta Daniele Vetrugno, cofondatore di Cantiere Hambirreria-. L’apertura del nuovo spazio in Corso Garibaldi è per noi un sogno che prende forma: vogliamo dare ai nostri clienti milanesi più spazio, più sapori e momenti di intrattenimento esclusivi. Con questa nuova sede, desideriamo rendere ancora più accessibile l’esperienza del Cantiere, mantenendo sempre quella qualità e quella costanza che sono diventate la nostra firma”.

Cantiere Hambirreria sarà su tutte le principali piattaforme di delivery: Glovo, Deliveroo e Just Eat.

Cantiere Hambirreria ha anche ricevuto il riconoscimento di Heineken come partner del progetto Cellar Beer System, che ridefinisce l'esperienza della birra alla spina. Grazie a questa tecnologia, è possibile servire una birra Heineken appena prodotta e destinata esclusivamente al Cantiere, riducendo i tempi tra produzione e consumo. La partnership tra Heineken e il Cantiere permette di servire la birra prodotta nel birrificio di Comun Nuovo (Bg) al cliente in poche ore. In questo modo la birra, trasportata in cisterne tramite furgoni refrigerati, arriva al locale pronta per essere gustata. Le date di produzione e consegna, chiaramente indicate, consentono ai clienti di vivere un'esperienza di consumo che va oltre la semplice degustazione della birra.

Cantiere Hambirreria è stato scelto da Martini come locale flagship per promuovere l’Americano Martini, rivisitazione del classico cocktail per l’aperitivo, servito in un highball glass per un’esperienza di bevuta più leggera e una componente alcolica più delicata grazie alla maggiore quantità di soda.

Il nuovo Cantiere offre anche un’esperienza che unisce intrattenimento e convivialità. Il locale è pronto ad accogliere diversi eventi, dalle cene aziendali ai compleanni, con serate a tema e ampi schermi per seguire gli eventi sportivi. Ogni sabato e domenica sarà possibile assaporare il brunch in stile Cantiere, una formula speciale a menu fisso con birra o vino a partire dalle 11.30.

Il locale milanese già attivo (Hambirstore) si trasforma in Cantiere Hambirstreet To Go: un nuovo format dedicato esclusivamente al delivery e all’asporto. Hambirstreet To Go è pensato per offrire ai clienti milanesi un’esperienza street food: sarà possibile gustare una linea speciale di hamburger da 100 grammi, oltre al menu building dove si potrà raddoppiare, triplicare o addirittura quadruplicare gli hamburger nel panino, creando combinazioni uniche e sfidando le altezze. È prevista anche una formula di aperitivo street a 9,90 euro con birra inclusa.