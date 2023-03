Capsule Vans per Haribo ispirata agli orsetti caramella

Il 6 aprile parte la capsule collection Vans per Haribo, disponibile nei negozi Vans e sull'eCommerce, dedicata a tutta la famiglia

Vans ha appena lanciato una capsule collection per Haribo, che comprende calzature, abbigliamento, accessori e stampe originali, ispirate alle iconiche caramelle orsetto gommose di Haribo. La collezione sarà disponibile dal 6 aprile 2023 nei negozi Vans e nell'eCommerce Vans.com.

Capsule bimbi Vans per Haribo, domina il colore

All'insegna della creatività, la capsule per Haribo è stata realizzata da Img, partner globale di Haribo per le licenze, e si rivolge a tutta la famiglia con un total look ispirato agli orsetti gommosi. Vans ha mixato i propri articoli iconici di action sport ai disegni e colori di Haribo, all'insegna di una creatività fanciullesca.

Per i bambini gli articoli sono le scarpe classic slip-on in Haribo goldbears red, con tomaia dalla texture gommosa 3d e per la parte superiore, una applicazione in rilievo con schiuma iniettata e 4 orsetti d'oro serigrafati sul tallone. Il pullover in true red raffigura l'orsetto d'oro Haribo su uno skateboard sopra i loghi delle due aziende. Altri articoli della capsule sono le Vans long sleeve color sky blue e il twill snapback in true red.

Per bambini ci sono anche le scarpe old school V in Haribo yellow checkboard, con tomaia in vernice sintetica decorata con il motivo degli orsetti d'oro gommosi Checkboard sui quarti e sui cinturini, e il claim del brand sul tallone. Sul lato esterno, decorazioni di colori diverse sempre nelle tonalità degli orsetti.

La felpa con cappuccio per bambini color sky blue ha un taglio classico e gli orsetti davanti e al centro, circondati dalla scacchiera iconica di Vans. Rifinita con i loghi Vans e Haribo serigrafati, e il motivo checkboard sulla manica sinistra.

Abbigliamento per adulti

La capsule versione adulti comprende una Vans per Haribo Sk8-Hi in Haribo black, un Vans x Haribo Fleece Pullover in black, una Vans x Haribo old school V in yellow checkboard e una Vans x Haribo hoodie in sky blue. Lo slogan "Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo" è scritto in dieci lingue diverse sulle tomaie delle Sk8-Hi, a rappresentare inclusività e impatto globale dei due marchi. C'è poi il pullover nero decorato con i due loghi e decorazioni in omaggio alla confezione di Haribo con la scritta "NET WT 66 OZ" stampata sul retro.

Le personalizzazioni

Accanto alle decorazioni previste dalla capsule, i fans dei due marchi possono scegliere di personalizzare le scarpe Vans per Haribo attraverso la piattaforma Customs di Vans, con 4 nuove stampe disponibili.