Carrefour apre il primo store Atacadão in Francia

Primo cash and carry Atacadão in Francia, insegna acquisita da Carrefour che il gruppo intende espandere nel Paese con nuove aperture

Nel 2007 Carrefour accolse nella sua compagine l'insegna Atacadão conquistando in questo modo il territorio brasiliano con una rete di riferimento nel Paese. Oggi quella stessa insegna entra in Francia con un primo punto di vendita aperto ad Aulnay-sous-Bois, su una superficie, stando a quanto scrive il Alexandre Bompard, presidente del gruppo, sui suoi canali social, di 10.000 mq. La formula è quella del cash and carry e con un'offerta prevalentemente francese sia di prodotti di marca che a marchio del distributore per garantire la convenienza come asset principale.

Le corsie espositive si sviluppano come se fossero un magazzino, allineate su alte scaffalature metalliche, mentre le confezioni sono proposte sia in formato normale sia in maxi formati per chi avesse necessità di grandi quantità. Sarà attuata, inoltre, una politica prezzi strategica per attirare e fidelizzare la clientela, assecondando il potere di acquisto dei consumatori.

Dopo la prima apertura, l'insegna (il cui marchio era già stato registrato in Francia nel 2022) potrebbe continuare a espandersi nel Paese con nuove aperture in linea con questo primo concecpt store.