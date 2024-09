Carrefour avvia il rebranding dei negozi a insegna Cora

Carrefour dà il la al rebranding dei 60 negozi Cora acquisiti a luglio. Processo in tre fasi, senza chiusure: in arrivo nuovi prodotti e promozioni

Carrefour avvia il rebranding di 60 negozi a insegna Cora acquisiti a luglio. Il valore dell'acquisizione era stato di oltre 1 miliardo di euro e comprende l'acquisto dei muri di 55 ipermercati e 77 supermercati. La transizione avverrà in tre fasi: la prima, che interesserà 19 negozi, inizierà il 1° ottobre, seguita da una seconda, che riguarderà 20 negozi, a metà ottobre, e una terza per 21 negozi a fine ottobre. I negozi rimarranno aperti mentre l’insegna verrà sostituita con un’offerta di articoli ampliata. Il rebranding non trascurerà neppure le divise del personale, culminando in eventi commerciali speciali il 25 ottobre, il 5 novembre e il 19 novembre.

Nuovi vantaggi per i clienti

“Siamo molto felici -comunica Julien Munch, direttore delle operazioni Carrefour Francia- di accogliere i 17.000 collaboratori che si sono uniti a noi e di poter accogliere nuovi clienti nella nostra insegna. I nuovi clienti potranno rapidamente beneficiare dei numerosi vantaggi commerciali che rendono Carrefour forte in tutta la Francia”. Negli store, i clienti troveranno ora altri 6000 prodotti a marchio Carrefour, prezzi ridotti di almeno il 10% su oltre 3000 referenze, promozioni su prodotti di uso quotidiano, prodotti locali e i vantaggi del programma di fidelizzazione Carrefour. Dal 2025 saranno disponibili anche servizi commerciali e finanziari.

Autorizzazione dell'antitrust

Le autorità per la concorrenza hanno concesso a Carrefour una deroga per l'acquisizione di Cora, Match e Provera senza attendere il termine dell'analisi concorrenziale. Questa decisione non pregiudica le conclusioni dell'analisi in corso.

Carrefour nel mondo

Anche grazie all’acquisizione dei supermercati a insegna Corsa, Carrefour conta oltre 14.000 negozi in più di 40 paesi. Nel 2023, Carrefour ha realizzato un fatturato di 94,1 miliardi di euro.