Carrefour: con Alfonsino la consegna a domicilio nei piccoli comuni

La partnership tra Alfonsino, azienda specializzata nel delivery nei piccoli

comuni italiani, e Carrefour amplia la disponibilità di servizi al consumatore dell'insegna che raggiunge anche località più difficilmente raggiungibili. La società dei delivery, che ha recentemente presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione per la negoziazione delle proprie azioni e iWarrant sul mercato Euronext Growth Milane, intende potenziare i propri servizi.

Il servizio sarà attivo in una prima fase in alcuni comuni, ossia Salerno, L'Aquila, Benevento e Pompei. Dopo la sperimentazione si valuterà l'espansione in altri comuni.

"Siamo orgogliosi di aver chiuso questo accordo con un Gruppo così rilevante come Carrefour Italia, in concomitanza con il processo di quotazione in Borsa Italiana. Questa collaborazione rafforza ancora di più la nostra idea di delivery sempre più orizzontale, mettendo a disposizione dei clienti un'esperienza completa in termini di servizi offerti" sottolinea Domenico Pascarella, presidente e cmo di Alfonsino spa.