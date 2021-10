Il nuovo servizio di acquisti con consegne rapide proposto da Carrefour in Francia, attraverso la partnership con Uber Eats, offre da oggi circa 2.000 prodotti alimentari e non, a marchio Carrefour, dai freschi (frutta e verduta di stagione) ai piatti pronti, ai surgelati, bevande, ma anche igiene e bellezza. Tutti consegnati in meno di 15 minuti in esclusiva da Uber Eats.

Carrefour Sprint coprirà in un primo tempo la cerchia urbana centrale di Parigi, ma anche Boulogne, Neuilly e Levallois con l'applicazione di Uber Eats e la rete di dark store di Cajoo poi sarà disponibile da qui alla fine dell'anno altre 5 agglomerati urbani: Lione, Bordeaux, Tolosa, Lille, e Montpellier.

L’applicazione Uber Eats è presente in più di 280 agglomerati francesi e copre il 60% de la popolazione. Carrefour Sprint beneficerà del traffico e della visibilità dell'app leader in Francia nella consegna a domicilio di pasti. Oggi sono quasi 1.000 i punti di vendita Carrefour già disponibili sull'applicazione Uber Eats con un'offerta di 6.000 prodotti in meno di 30 minuti.

Carrefour Sprint farà leva anche sulla tecnologia di Cajoo e dei suoi dark store. Cajoo preparerà gli ordini a Carrefour Sprint, oltre ai suoi.

"Con il lancio di Carrefour Sprint proponiamo ai consumatori un'offerta di qualità capitalizzando l'esperienza di Carrefour e dei suoi partner. Siamo veramente contenti di rafforzare la partnership con Uber Eats e accelerare le attività di Cajoo" dichiara Elodie Perthuisot, direttrice esecutiva eCommerce, dati e trasformazione digitale di Gruppo Carrefour.

"Rafforzando la nostra collaborazione con Carrefour e proponendo la consegna ultrarapida dei prodotti più quotidiani diversifichiamo la selezione proposta rispondendo a un bisogno di avere in pochi clic i prodotti richiesti" aggiunge Chloé Baruchel, grocery & new verticals lead Uber Eats France.

Uguale soddisfazione, è ovvio, esprime Henry Capoul, Ceo di Cajoo: "Come leader e pionieri del quick commerce in Francia siamo molto felici di mettere a disposizione di Carrefour la nostra eccellenza. Dallo sviluppo della tecnologia alla realizzazione operativa e logistica dei nostri hub, Cajoo ha fornito la propria agilità per affrontare questa nuova sfida. Questo lancio rafforza i legami stretti con Carrefour da questa estate".