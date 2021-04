Carrefour e Deliveroo estendono la loro collaborazione per proporre la consegna a domicilio della spesa in Francia, dopo Belgio, Italia e Spagna. In Francia la consegna a domicilio degli ordini in meno di 30 minuti è stata lanciata questa settimana: coprirà in un primo tempo Parigi, poi si estenderà a una decina di altre grandi città nei prossimi mesi.

Lo sviluppo si accelera in Belgio con l’apertura del servizio ad Anversa e Gand, dopo Bruxelles e Liegi.

In Italia è stato sviluppato in 50 città di grandi dimensioni, in Spagna Carrefour era già partner di Deliveroo dalla primavera 2020.

Carrefour è oggi leader nel settore della consegna a domicilio della spesa, con un ventaglio di servizi molto differenziato. La rete dei punti di vendita Carrefour è connessa alla piattaforma di Deliveroo e permette di rispondere a una richiesta di consegne in meno di 30 minuti con prezzi appetibili e larga scelta (circa 1.000 referenze) sul quotidiano.

"Questa partnership di respiro internazionale registra una nuova tappa nello sviluppo del nostro eCommerce -commenta Elodie Perthuisot, direttrice esecutiva eCommerce, dati e trasformazione digitale del Gruppo-. Ci permette di allargare in modo significativo la diffusione dei nostri servizi, in una fase cruciale di accelerazione del mercato. La presenza di Carrefour su Deliveroo in Francia, Belgio, Italie e Spagna, rafforza altresì la visibilità dei nostri servizi eCommerce presso un pubblico molto ampio, a completamento delle nostre offerte di consegna in proprio e con altri partner".

"La consegna in meno di 30 minuti degli ordini rappresenta una direttrice di sviluppo strategica per Deliveroo – aggiunge Ajay Lakhwani, vice presidente Grocery and Commercial Partnerships de Deliveroo-. Siamo molto felici di fare équipe con Carrefour e di poter effettuare le loro consegne insieme a quelle dirette ai nostri clienti. Associare il nostro marchio a un’insegna come Carrefour è una bella opportunità di beneficiare della loro superba selezione di prodotti, della loro competenza, e della qualità delle loro operazioni, tutti fattori che noi coniugheremo con la nostra conoscenza del servizio ai clienti e delle loro attese. Questo permetterà ai nostri clienti di scegliere Deliveroo quale che sia l’occasione".