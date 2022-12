Carrefour e Goggo per la consegna a guida autonoma in Francia

In Francia Carrefour e Goggo Network sono partiti il 6 dicembre con la sperimentazione delle consegne attraverso un veicolo a guida autonoma.

La sperimentazione della guida autonoma di Carrefour e Goggo Network

Il test si svolge vicino Parigi, dove si trova il quartier generale di Carrefour, nella piana di Saclay: qui si trova infatti il principale campo di sperimentazione di veicoli a guida autonoma della Francia, nell'ambito del progetto 5G Open Road.

Si tratta di un furgoncino pensato per circolare sulle strade pubbliche a forte traffico con un circuito di 15 km di percorso e una velocità ino a 70 km/h. Coinvolti come primi clienti per le consegne i residenti della piana, di cui fanno parte anche gli studenti del politecnico di Parigi. Il presidente del Politecnico Eric Labaye era presente al lancio del test, insieme al ministro francese della Transizione ecologica e della Coesione territoriale Christophe Béchu, il presidente e direttore generale di Carrefour Alexandre Bompart e la fondatrice della startup Goggo Network Yasmine Fage.

Carrefour è leader in Francia nella consegna a domicilio, e questa innovazione permetterà di raggiungere con il servizio anche zone relativamente lontane dai punti di vendita, prima non raggiunte dalla consegna, e di ottimizzare i giri dei mezzi, nei tempi e nei costi.

Come funziona il nuovo servizio

I clienti che fanno la spesa possono accedere al servizio dal sito Carrefour.fr o dalla app mobile e scegliere tra gli slot di consegna disponibili: D per D sono quelli con mezzi standard, mentre D+1 è quello nuovo, esteso, con guida autonoma.

Gli ordini vengono preparati nel magazzino automatizzato (anche lui) di Plessis-Pâté e inviati al Drive da Carrefour Massy, e qui caricati sul furgoncino che senza autista si sposta fino a Saclay.

Quando il veicolo arriva dal cliente, questi sblocca il proprio box con il codice ricevuto via Sms. Una volta terminato il giro, il veicolo torna al punto di partenza a Massy in attesa di nuovi ordini.

Goggo Network si appoggia al designer francese Milla Group e al servizio 5G fornito da Bouygues Telecom, entro il programma 5G Open Road, uno dei più importanti d'Europa per l'assistenza alla guida di veicoli autonomi su strade aperte. Il percorso della navetta può essere modificato, ed è pensato per evolvere in base ai feedback dei clienti.

Le dichiarazioni dei partner

"La nostra ambizione come azienda retail multicanale - dice Elodie Perthuisot, executive director eCommerce, data and digital transformation del Gruppo Carrefour - è utilizzare il digitale e l'innovazione per immaginare e provare nuovi servizi per i nostri clienti in modo da rispondere sempre meglio alle loro aspettative. Come in questo caso, per gli studenti e dipendenti dell'altopiano di Saclay. Unendo le forze con una startup innovativa come Goggo Network dimostriamo la dinamicità del Gruppo Carrefour per reinventare la logistica e i servizi retail del domani".

"Siamo onorati della fiducia accordataci dal Gruppo Carrefour - dice Yasmine Fage, co fondatrice di Goggo Network - per sviluppare insieme i servizi di consegna automatizzati dell'ultimo miglio di domani. Faremo ogni sforzo per garantire che questo primo test sulla piattaforma 5G Open ci porti sulla strada dell'implementazione del servizio su larga scala, nazionale o addirittura internazionale. Questa partnership strategica con un attore leader nella distribuzione di sposa perfettamente con la volontà di Goggo Network di scrivere il futuro della logistica automatizzata".