Carrefour Francia tenta il social commerce con WhatsApp

Carrefour propone un paniere di 100 prodotti adatti per i regali di Natale in vendita tramite social commerce sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp

Carrefour continua a sperimentare, dopo il test del delivery senza guidatore, in occasione del Natale Carrefour Francia si lancia nel social commerce per permettere ai consumatori di avere una customer experience semplice e rapida per l’acquisto dei regali di Natale. Dal 5 al 21 dicembre i clienti del retailer potranno scegliere tra i 100 prodotti ordinabili direttamente tramite WhatsApp grazie al bot installato sulla piattaforma di messaggistica, Babbo Natale da Carrefour.

Il social commerce Carrefour

L’offerta divide i prodotti in quattro categorie non food: giocattoli, elettronica, gaming e piccoli elettrodomestici. Tutto il processo di acquisto avviene su WhatsApp, a esclusione del check out per il quale l’utente viene indirizzato su Carrefour.fr per effettuare il pagamento, anche se il retailer prevede già di integrare anche questa fase nell’app in un futuro prossimo.

Per il social commerce Carrefour ha potuto scegliere una delle piattaforme più utilizzate in Europa grazie alle nuove funzionalità messe a disposizione da WhatsApp in Francia, tra cui il carrello integrato nell’applicazione.

“Come sapete, in Carrefour non vogliamo perderci nessuna innovazione -commenta Elodie Perthuisot, direttrice esecutiva dell’eCommerce, dei dati e della trasformazione digitale del Gruppo Carrefour-. Con questa esperienza innovativa di social commerce, cerchiamo di comprendere gli usi e le aspettative dei nostri clienti. Stiamo, inoltre, adattando le nostre capacità tecniche per gestire i flussi di ordini da piattaforme di social media esterne al nostro eCommerce. Questo tipo di esperienza verrà sperimentata nei prossimi mesi anche in altri paesi del Gruppo”.