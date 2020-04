La procedura per la richiesta della cassa integrazione in deroga (CIGD) Covid – 19 Deroga coinvolge i dipendenti di 26 ipermercati Carrefour sul territorio nazionale. Carrefour Italia ha diramato una nota a riguardo spiegando che “l’attivazione della CIGD si rende necessaria in ragione delle misure restrittive adottate dalle autorità competenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: in particolare le chiusure dei centri commerciali, la riduzione degli orari di apertura e le chiusure domenicali e festive, i vincoli sulla vendita di articoli non food e sulla mobilità delle persone tra diversi comuni, hanno avuto e continuano ad avere effetti negativi sull’andamento economico di alcuni ipermercati”.

L'attivazione della cassa integrazione è prevista per un periodo massimo di 9 settimane o 13 settimane a seconda delle aree geografiche mentre l'impatto della riduzione oraria per i lavoratori coinvolti sarà in media di 1-2 giorni alla settimana.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un confronto con le organizzazioni sindacali. Carrefour precisa: "Siamo disponibili ad un'integrazione della CIGD e anche ad anticipare ratei della 13° e 14° mensilità”.