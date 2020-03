Retailinprimalinea. Carrefour Italia: spesa telefonica per gli over 60

In quattro punti di vendita Carrefour Express della città di Milano è stato attivato il servizio di spesa telefonica con consegna a domicilio, valido fino al 30 aprile e gratuito per acquisti superiori ai 25 euro, dedicato agli over 60. Gli store sono situati in via Edolo (338 7254499), via Grossich (366 7547254), via Gianella (388 7254499) e via Sismondi (366 6996247).

I numeri telefonici sono disponibili dalle 10.30 alle 18.30 e consentiranno ai clienti con oltre 60 anni di età di ordinare la propria spesa selezionando attraverso un apposito volantino gli oltre 80 prodotti di prima necessità disponibili. Gli ordini vengono consegnati entro la giornata o al più tardi entro la mattinata successiva, a seconda della lista di attesa e/o dell’orario nel quale viene richiesto il servizio.

Oltre a Milano, sono numerosi i comuni in tutta Italia che si stanno attrezzando per garantire il servizio di consegna a domicilio, grazie al supporto di Carrefour Italia e di volontari locali.