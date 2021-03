Carrefour Italia potenzia l’angolo dei prezzi shock

Competitività dei prezzi e gestione degli sprechi sono alla base del progetto multicanale di Carrefour Italia. L'insegna intende sviluppare negli ipermercati di ogni macroterritorio ossia centro nord, nord est, nord ovest e centro sud, l'angolo dei prezzi shock.

Il primo test è stato sviluppato a Calenzano nel 2018. Oggi arriva il secondo nell’ipermercato di Paderno Dugnano. “Questo formato di corner rappresenta in maniera tangibile alcuni dei valori fondamentali per Carrefour, come la lotta agli sprechi e la volontà di assicurare un’offerta che unisca qualità e convenienza -afferma Gilles Ballot, direttore merci, marketing e eCommerce di Carrefour Italia-. Questa nuova apertura è, inoltre, l’ulteriore testimonianza di come sia necessario ripensare la grande distribuzione adattandola alle esigenze attuali dei consumatori, proponendo soluzioni innovative che facciano leva sulla competitività dei prezzi”.

In questo spazio vengono garantiti prezzi convenienti ai consumatori, esposte le eccedenze di produzione, smaltiti i prodotti in scadenza, in un’ottica di maggiore efficienza e riduzione degli sprechi. Questo progetto rientra nel più ampio progetto sostenibile di Carrefour alimentato dalla strategia di Transizione Alimentare del Gruppo.