Carrefour Italia sostiene il Banco Alimentare

Torna la Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare a supporto delle famiglie in difficoltà. Come da consuetudine, Carrefour Italia sostiene l'iniziativa quest'anno svolta, a causa el Covid-19 e delle restrizioni anticontagio, attraverso una raccolta “dematerializzata”, grazie all’utilizzo di speciali Charity Card acquistabili direttamente in cassa. Questo strumento permetterà quindi a tutti i clienti dell’insegna di poter dare il proprio contributo in totale sicurezza.

La colletta 2020 si svolgerà nei punti di vendita diretti della rete italiana di Carrefour e si terrà fino all’8 dicembre. I clienti potranno scegliere di acquistare una Card da 2, 5 o 10 euro, utilizzabile più volte, il cui valore verrà convertito in cibo non deperibile a fine periodo Colletta.

Le dichiarazioni

“In un periodo difficile come quello che tutti stiamo affrontando, sostenere un'iniziativa come la Colletta Alimentare, quest'anno assume un significato ancora più importante -dichiara Rossana Pastore, direttrice relazioni esterne e Csr di Carrefour Italia-. Abbiamo incoraggiato il nuovo metodo che vede la colletta digitalizzarsi, sull'esempio del successo della recente esperienza della Spesa Sospesa, che Carrefour per prima ha realizzato, sempre in collaborazione con Banco Alimentare”.

“Quest’anno, per la prima volta, abbiamo dovuto modificare le modalità della Colletta Alimentare per fare in modo che si svolgesse in piena sicurezza, ma la sostanza non cambia - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus-. E la sostanza è, come sempre, la solidarietà, per poter donare un aiuto fondamentale alle persone in difficoltà che purtroppo, a causa della crisi in corso, sono sempre di più”.