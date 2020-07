Spesa Sospesa di Carrefour: 500mila euro al Banco Alimentare

In poco più di due mesi Carrefour ha raccolto, grazie alle donazioni dei clienti che hanno aderito all'iniziativa Spesa SOSpesa, sommate ad una donazione dell’azienda e ad una da parte del testimonial d’eccezione Federico Bernardeschi, oltre 500mila euro a favore del Banco Alimentare per aiutare le famiglie più bisognose in un momento di particolare difficoltà economica e sociale.

“La spesa SOSpesa a favore di Fondazione Banco Alimentare si inserisce in un più ampio piano di azioni concrete che abbiamo messo in atto per supportare in maniera capillare su tutto il territorio le persone più in difficoltà, soprattutto in questo momento di emergenza economica e sociale. In questo periodo è infatti emerso in maniera significativa il problema della povertà alimentare e Carrefour, come azienda dal respiro internazionale ma impegnata fortemente a sostegno delle comunità locali, vuole giocare la sua parte e questo è solo un piccolo passo in quella direzione” dichiara Gérard Lavinay, Ad e presidente di Carrefour Italia.

L'attività ha coinvolto tutti gli oltre 1.400 punti di vendita di Carrefour Italia sul tutto il territorio nazionale e ha raggiunto la cifra di 373.606 euro raccolti grazie ai clienti, alla quale si è aggiunta una donazione di 100mila euro da parte di Carrefour Italia ed una donazione pari a 30mila euro da parte del testimonial Federico Bernardeschi, il noto calciatore italiano che ha supportato l’iniziativa.

I clienti potevano decidere di donare, al momento del pagamento in cassa, 2, 4, oppure 6 euro. La Regione più generosa è stata la Lombardia dove sono stati raccolti più di 182mila euro, di cui oltre 79mila solo nella città di Milano.

Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, sottolinea: “Siamo profondamente grati a Carrefour e ad ogni persona che ha preso parte all’iniziativa, perché ogni piccolo contributo risulta fondamentale. Purtroppo la situazione non migliorerà nel breve periodo e sarà fondamentale continuare ad essere uniti e consapevoli affinché nessuno venga lasciato indietro”.