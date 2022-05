Carrefour Italia spinge sul biologico

Il biologico cresce in generale e cresce in particolare per Carrefour che lo considera tra gli asset della strategia di Transizione Alimentare per Tutti

Il consumatore moderno considera il biologico più salutare, genuino e con un buon rapporto qualità prezzo. I prodotti bio conquistano sempre più spazi nel carrello della spesa e di conseguenza negli scaffali dei supermercati. I retailer prestano maggiore attenzione a questo segmento ampliandone la presenza in assortimento. Per Carrefour la diffusione del biologico rappresenta uno dei pilastri della strategia di Transizione Alimentare per Tutti. Per questo motivo, l'insegna attua varie iniziative che rientrano in questa logica. “Il mercato del bio, attualmente, si trova di fronte a numerose sfide, ma siamo certi delle potenzialità di questo segmento e ci impegniamo per rendere questi prodotti sempre più accessibili per tutti i consumatori, aumentando l’offerta e migliorandone la sostenibilità -sottolinea Gilles Ballot, direttore merci, marketing e eCommerce di Carrefour Italia-. In particolare, proseguiamo nello sviluppo del marchio Carrefour Bio per assicurare ai nostri clienti maggiore convenienza, una scelta che ci ha premiato con una quota di oltre il 60% del fatturato del settore. Inoltre lavoriamo per rendere le nostre linee sempre più sostenibili: abbiamo l’obiettivo entro l’estate di raggiungere il 95% delle confezioni di ortofrutta Carrefour Bio compostabili, riciclabili o ottenute da materiale riciclato. Lavoriamo poi al fianco di oltre 400 piccole e medie aziende italiane, supportandole nel processo di conversione al biologico”.

Le attività in programma

Per promuovere il biologico, Carrefour ha avviato la Festa del Bio, che prevede un mese di eventi e iniziative speciali negli oltre 1.450 punti di vendita sul territorio italiano. In questa occasione l'obiettivo è di indirizzare ai consumatori importanti informazioni del settore attraverso le storie, i valori e i principi che lo guidano. Per la promozione di questi prodotti, Carrefour ha attivato iniziative promozionali con sconti del 20% fino a metà giugno. Inoltre, sono previsti degustazioni ed eventi in alcuni store ed eventi interni per sensibilizzare i dipendenti.

I dati del biologico

In occasione della Festa del Bio, Carrefour ha evidenziato alcuni dati dell’indagine condotta dalla società di ricerca triestina SWG su un campione nazionale di 1.200 consumatori.

Il valore aggiunto dell’acquisto biologico per il consumatore risiede

nella salubrità (80% del campione) e qualità dei prodotti

oltre il 60% intravede anche una maggior garanzia del rifornimento

oltre il 50% ritiene che questi possano rappresentare un acquisto più conveniente

Oltre due terzi del campione ritiene che modificherà le proprie abitudini di consumo, con il 54% che cercherà il risparmio nelle offerte speciali e facendo scorte.

Per quanto riguarda l’impatto del biologico sul sistema paese:

oltre il 65% degli italiani ritiene che scegliere questi prodotti generi dei benefici per l’ecosistema economico. Di questi, il 48% sottolinea il sostegno alle imprese italiane mentre il 38% l’indipendenza dall’import e dunque una maggiore sovranità alimentare.

il 37% ritiene il bio un valore aggiunto per il paese e sottolinea la riduzione dell’uso di fitofarmaci, spesso di importazione, e di carburante per il trasporto dei prodotti da paesi terzi (31%).

I motivi della scelta del bio: