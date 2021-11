Carrefour Italia avvia le Settimane della Transizione Alimentare

Pronta al via la terza edizione delle Settimane della Transizione Alimentare, in programma dall’8 al 16 novembre 2021. Carrefour Italia ripropone l'iniziativa che coinvolge una selezione di fornitori dell'insegna, nazionali e internazionali, scelti sulla base della loro attenzione alla sostenibilità. L’obiettivo della catena, in linea con la filosofia aziendale, è di valorizzare le buone pratiche di produzione agli occhi dei consumatori, raccontandone l'eccellenza e l’impegno in ambito sostenibile.

La nuova edizione vedrà la partecipazione di 37 fornitori con un prodotto simbolo della transizione alimentare, sviluppata su cinque priorità:

imballaggi riciclabili o compostabili e istruzioni chiare sul corretto riciclo;

collaborazioni con produttori che operano nel pieno rispetto della natura e dell’uomo;

incoraggiamento a pratiche sostenibili;

produzioni con ridotto impatto sul cambiamento climatico;

informazioni chiare sui valori nutrizionali e provenienza delle materie prime.

L'iniziativa verrà raccontata in una landing page appositamente realizzata nella quale si spiega ai consumatori le caratteristiche green dei prodotti inclusi nella Settimana della Transizione Alimentare. Anche all'interno dei punti di vendita ci saranno spazi di informazione con una teatralizzazione dedicata e con il coinvolgimento dei Superheroes, ossia collaboratrici e collaboratori di Carrefour selezionati come ambasciatori della transizione alimentare ed impegnati nella promozione dei valori della sostenibilità.

“Noi retailer dobbiamo costruire un dialogo con tutti i nostri stakeholder, siano essi produttori o clienti, sensibilizzandoli ad una produzione e un consumo responsabile e sostenibile. Crediamo che sia questa la chiave per riuscire a raggiungere traguardi ed obiettivi concreti e anche le Settimane della Transizione Alimentare vanno proprio in questa direzione. I nostri fornitori rappresentano dei veri e propri partner in questo percorso di educazione alla sostenibilità” dichiara Gilles Ballot, direttore merci, marketing e eCommerce di Carrefour Italia.