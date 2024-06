Carrefour lancia il concorso e la campagna Spesa Grattis

Carrefour ha lanciato una nuova campagna di comunicazione abbinata al concorso Spesa Grattis, mirato per aumentare la frequenza di spesa.

Carrefour ha lanciato una nuova campagna di comunicazione abbinata al concorso Spesa Grattis, mirato per aumentare la frequenza di spesa nei punti di vendita. Le modalità di vincita sono diverse, ma quella primaria è il gratta e vinci con le cartoline che si ricevono in misura della spesa, sia nel canale fisico che in quello digitale. Il testimonial: un orso che si gratta la schiena.

Carrefour lancia la campagna Spesa Grattis

Una campagna spiritosa e spensierata, quella lanciata da Carrefour, che ha per testimonial un orso: Spesa Grattis, lo spot ideato da Oxymoro e prodotto da Akita mostra l'orso nel bosco, mentre la voce fuori campo annuncia il concorso: "tutti possono grattare, ma solo grattando da Carrefour puoi vincere 1.000 spese da 1.000 euro”.

La campagna multicanale partita il 30 maggio coinvolgerà fino al 3 luglio, quando terminerà il concorso, radio, Tv, affissioni e i canali digitali, i social in particolare: dal volantino alla promozione personalizzata ricevuta sulla app.

La comunicazione prosegue nel punto di vendita con un allestimento che insiste sui colori e il nome del concorso, evidenziato lungo il percorso di spesa.

"L'investimento pubblicitario dell'azienda nel 2024 sarà superiore di circa il 15% rispetto al 2023 - ha dichiarato il direttore marketing di Carrefour Italia Roberto Bellinzona, precedenti esperienze lavorative presso l'industria di marca - . Il media mix della campagna e della comunicazione di Carrefour sarà per oltre il 40% in digitale". Questo canale viene considerato fondamentale per le possibilità di personalizzazione che permette al retailer, e anche per l'impostazione di digital retail company che ha assunto Carrefour.

Il filone comunicativo è quello ironico, già impiegato altre volte dall'insegna, in questa occasione basandosi sull'iperbole e sull'assonanza tra "gratis" e "grattare", con l'orso che fa un gesto molto semplice da imitare e divertente.

La dinamica del concorso

Il concorso è riservato ai clienti Carrefour possessori della carta fedeltà. Ogni 20 euro di spesa presso tutti i supermercati Carrefour Iper, Market ed Express (ma non nel nuovo format edlp Contact) si riceve una cartolina da grattare con due possibilità di vincita: quella istantanea, sono 60.000 i premi in palio, e attraverso un codice da inserire sul sito o nella app Carrefour. L'instant win propone buoni acquisto da 5 euro, 10 euro o 20 euro. La seconda modalità permette di concorrere a buoni spesa da 1.000 euro.

Per gli acquisti nell'eCommerce si ottiene una cartolina da grattare ogni 25 euro di spesa.

"I clienti di Carrefour si possono suddividere in tre tipologie a seconda del canale prediletto per gli acquisti e dell'approccio digital più o meno marcato - prosegue Roberto Bellinzona - chi acquista solo nel punto di vendita fisico e non apprezza il mondo digitale, chi è nel digitale ma predilige la spesa nel canale fisico, chi acquista e vive in modalità omnicanale. La seconda categoria di clienti spende il doppio della prima, e la terza spende tre volte la categoria dei clienti che chiamiamo offline".