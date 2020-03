Carrefour: le iniziative per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

In seguito alle disposizioni dettate dall’emergenza Coronavirus, Carrefour adotta alcune misure per favorire le rinnovate necessità dei consumatori. Il punto di vendita Carrefour market di via Nazionale Torrette di Mercogliano (Av) ha attivato la possibilità di fare la spesa telefonando al numero specifico (0825-682111) attivo dalle 8 alle 20, o via email all’indirizzo it2989_av_mercogliano@carrefour.com, o instore consegnando la propria lista della spesa richiedendo la consegna a domicilio. Questo servizio non contempla però prodotti surgelati e ad alta deperibilità. Il pagamento avviene in contanti e la consegna è gratuita. Il servizio prevede inoltre varie fasce orarie di consegna con possibilità di avere la spesa in giornata dopo le 14 o alle 11 della mattina seguente.