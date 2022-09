Carrefour main sponsor della Settimana dedicata al vino

Parte una nuova partnership tra Carrefour e Milano Wine Week. L'insegna sponsorizzerà la settimana del vino e animerà i suoi store con eventi sul tema

Parte la collaborazione tra Milano Wine Week e Carrefour Italia. L'insegna, infatti, sarà main sponsor della quinta edizione della Settimana milanese dedicata al vino, in programma dall’8 al 16 ottobre 2022. Il calendario prevede eventi, masterclass e degustazioni, destinati sia ai professionisti del settore che al grande pubblico. “Siamo lieti di essere a fianco della Milano Wine Week, una manifestazione unica nel panorama internazionale, nata per promuovere l’eccellenza del vino italiano, indagare le abitudini di consumo e lanciare nuovi trend -dichiara Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia-. Come Carrefour, infatti, ci impegniamo quotidianamente per sostenere il valore dell’italianità e accompagnare i nostri consumatori alla scoperta delle eccellenze gastronomiche e vinicole del territorio, grazie ad un’ampia offerta, che arriva fino a 1700 referenze vinicole e ad una shopping experience unica”.

La partecipazione di Carrefour

La catena sarà protagonista e artefice di eventi dedicati, degustazioni come il Walk Around Tasting a Palazzo Bovara. Ionoltre, nei punti di vendita ci saranno eventi per esplorare i migliori abbinamenti con il cibo, con le eccellenze gastronomiche regionali a marchio Terre d’Italia.

“Grazie alla collaborazione con Carrefour Italia, Milano Wine Week è la prima manifestazione del settore vinicolo a rendere le superfici della grande distribuzione un luogo di evento ed esperienza. L’affiancamento con un leader mondiale del settore della distribuzione nasce da una forte identità valoriale e di visione sul futuro del settore vinicolo. Siamo onorati di condividere questo percorso con un grande player della distribuzione mondiale, che ha sottoscritto l’intento di rendere Milano un grande palcoscenico per il mondo vinicolo italiano e internazionale che guarda al presente e al futuro” afferma Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week.