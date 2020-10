CCM lancia il portale per l’acquisto di carta e imballaggi

Facile. Veloce. Intuitivo. Su gruppoccm.it è attivo il nuovo portale specializzato dedicato a chi vuole acquistare packaging e imballaggi professionali. Lo ha creato CCM con l’obiettivo di fornire ai titolari di negozi un nuovo strumento adatto alle loro esigenze d’acquisto. Utilizzare il portale è semplicissimo. I prodotti sono suddivisi in base alla tipologia di attività, dai formaggi agli affettati, dalla panetteria alla macelleria. Cliccando su ogni categoria compaiono i prodotti relativi, che è possibile scegliere e mettere nel carrello con un click. Il processo di acquisto sarà poi completato attraverso la rete di vendita di CCM.

La scelta è vastissima, con oltre 5.000 prodotti che includono carta, pack, imballaggi,

detergenti e altro ancora. Una sezione speciale è riservata ai prodotti green, a cui CCM dedica particolare attenzione: materiali riciclati, compostabili, a basso impatto ambientale, permettono di portare un’anima green nell’attività di tutti i giorni.

Uno dei vantaggi del portale è la possibilità di effettuare gli ordini in qualunque momento, da casa o dal negozio, in base alle proprie necessità lavorative. Inoltre, il portale memorizza gli ordini effettuati e permette di risparmiare tempo per la compilazione delle ordinazioni successive. È un supporto tecnologico che permette di rendere più semplice e smart la gestione delle forniture.

“Con questo portale, CCM si conferma un punto di riferimento a livello nazionale per l’innovazione nel settore della carta e degli imballaggi ” dice formato da 3 realtà ( rivolti ai canali GDO, Normal Trade e Horeca Diego Tomasello, Direttore Commerciale & Marketing di CCM. “Il gruppo è Coop Cartai Modenese, Biemme srl e Cartaria Pavullese), che uniscono l’attività di produzione a quella di distribuzione. Oltre 45 anni di esperienza, un forte radicamento territoriale e un grande capitale umano fanno di CCM un partner affidabile per chi cerca qualità, serietà, idee innovative e solide certezze.”

