Cegid retail store excellence arriva in Italia

Cegid retail store excellence è la soluzione dedicata alla gestione di attività, comunicazione e engagement dei team instore

Specificamente ideata per supportare la gestione ordinaria degli staff di vendita in negozio, Cegid retail store excellence è ora disponibile in Italia. La soluzione, già distribuita in 55 Paesi, è utilizzata in oltre 11.000 store e funziona in 24 lingue. Si tratta di una soluzione integrata nella piattaforma Cegid retail, della quale perfeziona l’offerta. Cegid retail store excellence si rivolge ai retailer con da 50 fino a 2.000 negozi. Si tratta di una soluzione pensata per standardizzare la gestione degli store delle catene retail, con un focus sul miglioramento della customer experience, grazie a tre funzionalità principali:

task management per controllare la comunicazione e l'esecuzione dei compiti, assicurando la coerenza e il controllo delle attività e la conformità agli standard nei punti di vendita

gestione dell'engagement per cercare di creare una comunità di brand ambassador, consentendo loro di tenersi aggiornati sulle novità dell'azienda

gestione del carico di lavoro per ottimizzare i tempi, migliorando l'efficienza

Con questa nuova soluzione Cegid si rivolge ora a nuovi segmenti di mercato come le catene di garden center, bricolage, elettronica e ottica.