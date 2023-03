Cereali prima colazione: Kölln, lo specialista di avena da oltre 200 anni

L’azienda Kölln raccontata da Riccardo Bianchi Amministratore di Midefa/Kölln Italia

200 anni di storia

Siamo appassionati di avena da oltre due secoli e oggi possiamo affermare di essere una realtà focalizzata su prodotti a base di avena di altissima qualità per tutte le età, bambini inclusi. Siamo un’azienda familiare da 7 generazioni e ci teniamo a preservare lo spirito dei fondatori di Kölln, quella particolare miscela di passione, tradizione e innovazione, che ci permette di continuare a costruire il nostro presente.

Siamo “pazzi per l’avena” in termini di ossessione per un lavoro ben fatto. La soddisfazione risiede nella consapevolezza che l'avena che vendiamo deve essere sempre eccellente. Una passione che dal 1820 ci ha portato a diventare gli esperti europei dell’avena.

La specializzazione ci ha resi gli esperti della categoria

I prodotti Kölln sono realizzati con la migliore selezione di avena disponibile unita a una grande pazienza, meticolosità, e rispetto della materia prima che, partendo dal chicco intero (integrale quindi) comprende il germe e gli strati esterni e mantiene tutti i nutrienti naturali di questo cereale unico.

Essere specializzati e verticali ci permette di concentrarci più facilmente sui consumatori e cogliere bene i nuovi trend e i cambiamenti dei consumi delle famiglie italiane tipicamente tradizionaliste. Da ormai 3 anni abbiamo creato l’Osservatorio Avena Kolln che ci ha permesso di cogliere molto bene la grandissima crescita del consumo di avena che ha portato l’Italia ad avvicinarsi all’approccio europeo. La conoscenza di più mercati (in Germania Kölln è leader di mercato) ci consente di identificare la migliore combinazione delle referenze sui lineari. La vera caratteristica di Kolln è quella di essere riuscita negli anni a creare prodotti iconici e di altissima qualità con un prezzo molto bilanciato e accessibile.

Fiocchi robusti ma anche fiocchi delicati

I fiocchi di avena possono essere delicati o robusti. Gli italiani forse non conoscono ancora la differenza. Principalmente sono entrati in contatto con i fiocchi d’avena robusti. La differenza nasce nella lavorazione: i fiocchi d’avena delicati (detti anche piccoli) nascono dai chicchi frantumati e laminati in scagliette mentre i fiocchi d’avena robusti (grandi) nascono da chicchi interi composti dalle intere cariossidi dell'avena che vengono semplicemente schiacciati. Sono di dimensioni maggiori e hanno una consistenza più ruvida rispetto ai fiocchi di avena delicati.

La selezione dei fiocchi delicati è possibile solo durante una fase della lavorazione che abbiamo identificato dopo anni di esperienza e sperimentazione in questo mondo.

Se la selezione robusta poi richiede più tempo per cuocere e ha una consistenza più masticabile, i fiocchi di avena delicati cuociono più rapidamente e producono una consistenza più cremosa e morbida.

La selezione delicata consente quindi di poter ottenere velocemente composti più cremosi e appunto delicati. Abbiamo notato come una parte dei consumatori preferisca questa seconda versione dei fiocchi, che sono l’ingrediente ideale per gustosi e cremosi porridge d’avena. Veloci da preparare, semplici, sani e, soprattutto, buoni di gusto.

Il contesto ideale per l’avena

Il clima mite e le lunghe giornate estive nel nord Europa offrono le migliori condizioni per lo sviluppo di chicchi d'avena grandi, brillanti e aromatici. È da qui che parte il nostro lavoro e il nostro impegno.

Tutti i prodotti Kölln sono a base di chicco d'avena integrale, poiché il germe e la crusca (strati esterni del chicco) vengono conservati durante la lavorazione. Germe e crusca sono le parti più importanti perchè contengono l'85% delle vitamine I'80% dei nutrienti minerali e il 60% delle proteine.

Perché l’avena ha successo?

L’avena è un ingrediente semplice molto diffuso in Europa. Da qualche anno sta riscuotendo un enorme successo e da alcuni anni anche nel nostro Paese. Una domanda a cui abbiamo cercato di dare una risposta è stata: perché gli italiani si stanno convincendo a introdurre l’avena nei loro consumi? La risposta è stata chiara: oltre all’importanza della ricerca di un prodotto nell’area “benessere” e “buono di gusto”, la spiegazione può essere ricondotta a:

1) grande flessibilità negli impieghi e quindi possibilità di personalizzazione delle preparazioni;

2) convenienza;

3) sostenibilità.

Sostenibilità

La sostenibilità è un tema importante. Noi di Kölln siamo da sempre attivi per la sostenibilità e la mettiamo al primo posto. Abbiamo deciso di sviluppare progetti semplici, molto efficaci e anche soprattutto comprensibili da tutti. Un primo esempio: La sede dell'azienda Peter Kölln, ad Elmshorn, vicino ad Amburgo, utilizza energia elettrica 100% rinnovabile dal 2014. In tema di emissioni è neutrale per il clima dal 2021. Ora si prosegue costantemente con l’impegno volontario per la protezione del pianeta: dall'inizio del 2022, i diversi tipi di fiocchi (solubili, delicati, robusti, senza glutine, ecc.) sono tutti neutrali per il clima - dalla coltivazione degli ingredienti fino alla consegna delle confezioni.

Raggiungiamo questo obiettivo, per esempio, attraverso l'uso di energie rinnovabili, tecnologie più efficienti e la misurazione continua nell'ambito della nostra gestione dell'energia. Le emissioni di CO2, che rimangono nonostante le nostre attività di prevenzione e riduzione dei gas serra, sono bilanciate attraverso progetti certificati di protezione del clima. Sosteniamo ad esempio un progetto di riforestazione e un progetto per l'espansione dell'energia solare ed eolica.

Ti interessa il mondo dell’avena?

Per tutti gli operatori della distribuzione interessati ad approfondire i nuovi trend del comparto dei cereali prima colazione siamo pronti e desiderosi di parlare di avena con chiunque presentando i risultati dell'Osservatorio Avena Kolln.

