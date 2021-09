Cerichem Biopharm consolida Igyen a livello nazionale

La competenza espressa da Cerichem Biopharm nel mercato dei dispositivi medici per i settori ospedaliero e odontoiatrico arriva nel mercato b2c attraverso il canale della gdo e dei drugstore specializzati con il brand Igyen, oggi a scaffale, a disposizione del consumatore finale. Il tutto con una famiglia di igienizzanti di alta efficacia per la cura della persona e degli ambienti domestici.

Una linea per 6 profumazioni

In particolare, sta ottenendo successo il brand Splendeo, capostipite di una nuova linea di prodotti, attualmente senza competitor diretti. “Splendeo è un profumatore spray multifunzione -spiega il brand manager, Loris Grossi-. Ha l’obiettivo di migliorare la vita dei consumatori, assolvendo a sei differenti funzioni: igienizza, deterge, profuma, spolvera e neutralizza i cattivi odori; rimuove fisicamente lo sporco”. Il prodotto è disponibile in sei profumazioni, abbina la potenza detergente con una profumazione di alta qualità, capace di durare sino a 48 ore. “Con Splendeo l'intento era di elevare il mondo della detergenza alla vera profumeria”.

L'esperienza medicale

La preziosa esperienza medicale è alla base delle formulazioni esclusive che caratterizzano tutti i prodotti Igyen. Il profumatore spray è superconcentrato e può essere usato sia tal quale che diluito, come indicato sull’etichetta del packaging, su tantissime superfici della casa, legno e pelle compresi.

Attualmente il marchio è ben posizionato in Area 4 Nielsen. Adesso Cerichem Biopharm ne avvia la distribuzione a livello nazionale. A supportare la crescita del prodotto e la brand awareness sono uno spot originale (attualmente trasmesso da emittenti locali), una campagna stampa rivolta al trade e una campagna digital rivolta al consumatore finale.

Fra le potenzialità di affermazione, la linea offre alla gdo e agli specializzati un’elevata marginalità e la garanzia di un’azienda di produzione solida con un'attività di ricerca e sviluppo che può sfociare in tantissime soluzioni di estrema attualità (igienizzanti mani, sgrassatori, igienizzanti multisuperfici) ma anche novità peculiari con alto tasso di originalità.